Caputo prevé una inflación anual del 20% y dijo que el Gobierno ganará en 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó este jueves una fuerte defensa de la política económica del Gobierno nacional y anticipó un escenario de desaceleración inflacionaria, crecimiento económico y fortalecimiento político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Lo hizo durante su participación en el Latam Economic Forum, evento que se desarrolla en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires, y que tiene previsto cerrar con la exposición del presidente Javier Milei.

Durante su intervención, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que la inflación "vuelve a estar a la baja" y señaló que el índice correspondiente al mes de mayo será inferior al registrado en abril, cuando el dato oficial marcó 2,6%, cifra que definió como "la más baja desde noviembre".

Caputo sostuvo además que las expectativas inflacionarias para los próximos doce meses se ubican alrededor del 20% anual y aseguró que no existen motivos para proyectar un escenario diferente.

"No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%", afirmó el ministro durante su exposición ante empresarios, economistas y referentes del ámbito financiero y político presentes en el foro.

La proyección inflacionaria y el mensaje económico

En el tramo central de su discurso, Caputo planteó un panorama optimista sobre la evolución de la economía argentina y descartó posibles escenarios de inestabilidad en el corto plazo.

El funcionario aseguró que "no se espera ningún cimbronazo" en materia económica y vinculó la desaceleración inflacionaria con los resultados alcanzados por la gestión nacional en los últimos meses. Según explicó, el Gobierno considera que la tendencia descendente de la inflación continuará consolidándose durante el resto del año, en línea con las expectativas oficiales presentadas durante el encuentro económico.

Entre las principales definiciones realizadas por el ministro se destacaron:

Inflación de abril: 2,6%.

Proyección inflacionaria anual: 20%.

Expectativa de inflación menor en mayo.

Proyección de crecimiento del FMI: 3,5% para este año.

Propuestas de inversión por 148 mil millones.

Inversiones aprobadas por 30 mil millones.

Caputo insistió además en que la economía atraviesa un proceso de recuperación y aseguró que existen indicadores que respaldan el rumbo adoptado por el Gobierno nacional.

Críticas a la cobertura mediática

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo dirigido a cuestionar el tratamiento periodístico sobre la situación económica del país. "No se dejen psicopatear por lo que dice la prensa", expresó el ministro, quien sostuvo que existe "una divergencia muy grande entre los datos y el relato".

En ese contexto, pidió tomar como referencia los indicadores oficiales y defendió especialmente los resultados vinculados a actividad económica y recuperación de distintos sectores productivos. "Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando", afirmó.

Las declaraciones marcaron uno de los momentos más fuertes de su exposición y reflejaron el tono confrontativo que el funcionario utilizó para defender la gestión económica.

Pobreza, crecimiento y empleo

Caputo también abordó durante su discurso la situación social y aseguró que "12 millones salieron de la pobreza". El ministro planteó que existe una mejora en determinados sectores de la población y cuestionó algunos enfoques sobre el impacto económico en la sociedad.

"¿Qué se quiere decir cuando me preguntan por 'la gente'? Hay un 25% de la población que está mejor", sostuvo. Al mismo tiempo, reconoció que todavía existen desafíos pendientes y admitió que "falta mucho", aunque insistió en que el rumbo adoptado representa "un cambio histórico".

"Hemos hecho un cambio histórico. Hay que enfocarse en lo bueno y nadie niega que falta mucho", señaló. En relación con la recuperación económica, el funcionario destacó que existen sectores productivos que impulsan el crecimiento y rechazó las críticas vinculadas a la generación de empleo.

"Son generadores de puestos directos e indirectos y eso va a derramar", expresó.

La mirada sobre 2027

En el tramo final de su exposición, Caputo avanzó sobre el escenario político y electoral de cara a 2027, año en el que se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales.

El ministro sostuvo que el proceso electoral será "atípico" y aseguró que la evolución de la economía terminará condicionando el escenario político. "A mi juicio, 2027 será lo opuesto a lo que dicen los periodistas y el mercado. La economía se va a llevar puesta a la política", remarcó.

Además, afirmó que el Gobierno llegará fortalecido al proceso electoral y pronosticó una victoria del presidente Javier Milei. "Para mí, 2027 será el año en el que más vamos a crecer y el Presidente va a ganar cómodamente", aseguró.

Tipo de cambio e inversiones

Caputo también hizo referencia al mercado cambiario y sostuvo que, sin la intervención del Banco Central en la compra de dólares, el tipo de cambio se ubicaría alrededor de los $1.100.

El ministro aseguró además que Argentina atraviesa el actual contexto internacional "como el mejor país" y destacó el volumen de inversiones que, según afirmó, comenzaron a llegar al país. "Las inversiones están llegando. Tenemos propuestas por 148 mil millones y ya aprobamos 30 mil millones", concluyó.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda se produjeron en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar expectativas favorables sobre inflación, crecimiento y estabilidad económica, mientras proyecta el escenario político de los próximos años.