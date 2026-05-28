El Gobierno extendió subsidios a la luz y el gas para amortiguar el impacto del invierno

El Gobierno nacional resolvió extender durante junio los subsidios adicionales aplicados a las tarifas de luz y gas con el objetivo de suavizar el impacto que genera el aumento del consumo energético durante el invierno.

La medida fue oficializada por la Secretaría de Energía mediante la resolución 121, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y alcanza a los usuarios incluidos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), además de entidades y organizaciones contempladas dentro del esquema de asistencia.

La decisión se conoció antes de la difusión de los nuevos cuadros tarifarios correspondientes al sexto mes del año y busca moderar el impacto que tendrán las facturas en un contexto de mayor demanda energética producto de las bajas temperaturas.

Descuentos de hasta 75% en gas natural y garrafas

Uno de los puntos centrales de la resolución es la continuidad de la bonificación adicional aplicada al consumo de gas natural y gas propano indiluido por redes. Según estableció Energía, durante junio se mantendrá el descuento adicional de 25% dispuesto para mayo, beneficio que se suma al subsidio base de 50% vigente para la época de alto consumo.

De esta manera, los usuarios alcanzados por el régimen SEF accederán a una bonificación total de 75% sobre los consumos de gas durante el próximo mes.

La medida alcanza tanto a usuarios de gas natural como a quienes reciben gas propano distribuido por redes, incorporados también dentro del nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados.

Bonificación adicional para la tarifa eléctrica

La resolución también dispuso un beneficio extra para las boletas de electricidad de los hogares incluidos dentro del sistema de subsidios. En este caso, el esquema establece un descuento base del 50% sobre el consumo eléctrico, al que durante junio se le sumará una bonificación adicional del 11,97%.

Con esa modificación, los usuarios alcanzados obtendrán una reducción total de 62% en las facturas de electricidad correspondientes al próximo mes.

Desde el Gobierno explicaron que la decisión apunta a "morigerar el impacto tarifario" generado por el aumento estacional del consumo energético.

Los argumentos del Gobierno

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo justificó la medida señalando que busca evitar aumentos abruptos en las boletas durante los meses de mayor demanda.

"La medida propiciada se enmarca en los principios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad que orientan el proceso de reestructuración del régimen de subsidios energéticos, procurando evitar variaciones abruptas en los montos de facturación durante los meses de mayor consumo", indicó el Gobierno.

La decisión aparece en medio del proceso de reorganización del sistema de subsidios energéticos implementado desde comienzos de año, que redefinió las condiciones de acceso a los beneficios.

Quiénes acceden al régimen de subsidios

Desde la Secretaría de Energía aclararon que las bonificaciones alcanzan a todos los usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

El esquema incluye a hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, además de entidades sin fines de lucro y organizaciones sociales. Entre los beneficiarios contemplados aparecen:

Hogares con ingresos de hasta tres CBT

Entidades de Bien Público

Clubes de Barrio y de Pueblo

Organizaciones sin fines de lucro

Las bonificaciones se aplican sobre la totalidad del consumo de estos usuarios dentro de los parámetros establecidos por el sistema.

Cómo funciona el nuevo esquema SEF

Desde principios de año, el acceso a subsidios energéticos quedó limitado a hogares cuyos ingresos no superen tres Canastas Básicas Totales. Según los datos correspondientes a abril de 2026 difundidos por el Indec, ese límite equivale a ingresos mensuales de hasta 4.409.304 pesos.

Una vez que el organismo publique los datos correspondientes a mayo, el tope volverá a actualizarse. El nuevo régimen también incorporó a los beneficiarios del ex Programa Hogar y a usuarios de gas propano distribuido por redes.

En estos casos, los usuarios disponen de un plazo de seis meses para completar la inscripción al nuevo esquema, motivo por el cual el beneficio continuará vigente hasta junio.

Los límites y alcances de los subsidios

El sistema de subsidios energéticos establece distintos porcentajes y topes de cobertura según el tipo de servicio y el período del año. En el caso de la electricidad, los usuarios incluidos dentro del SEF reciben un descuento base de 50% aplicado sobre:

300 kWh mensuales durante los meses de mayor consumo

150 kWh mensuales en los meses templados

Para las tarifas de gas, el esquema contempla una bonificación base de 50% durante los meses de alto consumo, comprendidos entre abril y septiembre.

En cambio, durante los meses de menor demanda energética no se aplican subsidios sobre el consumo de gas.

La extensión de las bonificaciones adicionales para junio aparece así como una medida destinada a amortiguar el impacto de las facturas energéticas en plena temporada invernal, especialmente para los sectores incluidos dentro del régimen de subsidios focalizados.