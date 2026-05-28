El Pantanillo incorporará la primera planta química de Catamarca

El Parque Industrial El Pantanillo sumará una nueva actividad a su entramado productivo con la puesta en marcha de la primera planta química de Catamarca. Se trata de la firma LizClor S.R.L., que comenzará a operar a mediados de junio con producción de cloro y derivados, en un proyecto que busca ampliar la matriz industrial de la provincia y consolidar nuevas inversiones vinculadas al desarrollo productivo local.

La novedad fue presentada durante una recorrida realizada por el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, quien visitó distintas instalaciones industriales del parque acompañado por la secretaria de Industria, Lourdes Sosa Cano, y el director de Política Industrial, Pablo Varela.

Uno de los principales puntos de la visita fue la flamante nave industrial de LizClor S.R.L., donde el funcionario provincial fue recibido por Domingo Liz, uno de los titulares de la empresa, quien brindó detalles sobre el funcionamiento de la futura planta y las etapas previas a su inauguración.

La primera planta química de Catamarca

Según se informó durante la recorrida, LizClor será la primera planta química en funcionamiento dentro de la provincia de Catamarca. El establecimiento tendrá como objetivo principal la producción de:

Soda cáustica

Ácido clorohídrico

Hipoclorito de sodio

La empresa contará con una capacidad de procesamiento de dos toneladas diarias de gas cloro, elemento a partir del cual se derivará toda la producción prevista dentro de la planta.

Actualmente, la firma atraviesa una etapa de pruebas y habilitaciones técnicas necesarias para avanzar hacia el inicio formal de sus actividades productivas. Domingo Liz explicó al ministro Castro distintos aspectos vinculados al funcionamiento operativo de la planta y a los procesos industriales que se implementarán una vez que la fábrica entre en actividad.

Inicio de operaciones previsto para junio

De acuerdo con lo expresado por los directivos de la empresa, la planta comenzará a funcionar a mediados de junio, una vez finalizadas las instancias de habilitación y puesta a punto de los sistemas industriales.

En la actualidad, LizClor cuenta con una dotación de seis personas distribuidas entre áreas operativas, administrativas y gerenciales. Sin embargo, desde la empresa estiman que el número de trabajadores se duplicará al momento de la inauguración formal de la planta, en línea con el crecimiento previsto para la producción y la expansión de las actividades industriales.

La puesta en marcha de esta nueva fábrica representa además la incorporación de una nueva categoría industrial dentro de El Pantanillo, históricamente vinculado a otros sectores manufactureros y productivos.

Durante la visita, el ministro Luis Castro destacó precisamente ese aspecto y valoró la llegada de nuevas inversiones al parque industrial capitalino.

Una nueva categoría industrial en El Pantanillo

El titular de la cartera de Desarrollo Productivo manifestó entusiasmo por el desembarco de LizClor y remarcó la importancia de ampliar la diversidad industrial dentro de Catamarca.

Con la incorporación de esta firma, El Pantanillo suma por primera vez una planta dedicada a la actividad química, un rubro que hasta el momento no tenía presencia productiva en la provincia. La iniciativa aparece además en un contexto de crecimiento de actividades vinculadas al desarrollo industrial y minero, sectores que comenzaron a ganar protagonismo dentro de la economía local en los últimos años.

La recorrida oficial también incluyó una visita a la planta de TN&Platex, dedicada a la fabricación de big bags de polipropileno utilizados para el transporte de litio en la actividad minera.

La producción de big bags y el vínculo con la minería

Durante el recorrido por TN&Platex, el ministro Castro dialogó con trabajadores y directivos de la empresa, a quienes alentó a continuar apostando por el crecimiento productivo y el sostenimiento del empleo en la región.

La firma fabrica big bags de polipropileno, definidos como sacos utilizados directamente para el transporte de litio dentro de la actividad minera. La planta pertenece al grupo de la familia Karagozián, que se instaló en Catamarca con la reconocida empresa textil COTECA.

TN&Platex comenzó a operar en noviembre de 2022 en la producción de big bags, en un proceso que marcó una reconversión industrial orientada al desarrollo minero que comenzó a expandirse en la provincia.

Actualmente, la fábrica cuenta con un equipo integrado por 80 trabajadores.

El respaldo estatal al sector industrial

Durante la recorrida, Luis Castro también destacó las medidas implementadas por el Gobierno provincial para acompañar al sector industrial y preservar los puestos laborales. En ese marco, el funcionario hizo referencia al Programa de Emergencia Textil, mediante el cual las empresas reciben una asistencia económica de 240 mil pesos por cada trabajador formal.

"Somos conscientes de los tiempos difíciles, pero desde el Gobierno consideramos que cada empleo que se sostiene, es una familia que puede contar con ingresos genuinos, así que valoramos el esfuerzo que también se hace desde la parte privada para ello", afirmó el ministro.

La visita al Parque Industrial El Pantanillo dejó expuesto el proceso de expansión y diversificación que atraviesa actualmente el entramado productivo catamarqueño, con nuevas inversiones industriales, crecimiento vinculado a la minería y proyectos orientados a ampliar las capacidades de producción dentro de la provincia.