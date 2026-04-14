Caputo viaja a Washington en busca de fondos clave en medio de tensiones globales y presión del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribará este miércoles a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) junto al Banco Mundial, un foro clave que congrega a ministros, banqueros centrales y líderes globales. Sin embargo, más allá del carácter multilateral del evento, la agenda argentina tendrá un foco definido: cerrar negociaciones con el FMI y lograr la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente.

Este paso resulta determinante, ya que de su aprobación depende el desembolso de US$1.000 millones, un flujo de financiamiento que el Gobierno considera estratégico para sostener su programa económico. El acuerdo con el organismo internacional ya cumplió un año desde su entrada en vigencia, y esta revisión se presenta como un punto de inflexión.

Un contexto internacional atravesado por tensiones

Las reuniones, que se desarrollan entre el lunes 13 y el viernes 18 de abril, estarán marcadas por un escenario global complejo. El foco principal estará dominado por la situación del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un elemento que introduce incertidumbre adicional en los mercados internacionales y en la agenda económica global.

En ese marco, la participación argentina se inscribe en una dinámica donde las tensiones geopolíticas conviven con las discusiones financieras, elevando la relevancia de cada encuentro bilateral.

La negociación con el FMI: metas y obstáculos

El núcleo de la misión de Caputo será la relación con el Fondo. Para acceder al desembolso previsto, Argentina debe demostrar el cumplimiento de las metas correspondientes al primer trimestre. Entre los puntos más sensibles se destacan:

Acumulación de reservas netas

Mantenimiento del superávit fiscal

Sin embargo, uno de los principales obstáculos radica en el incumplimiento en la acumulación de reservas, que se ubican US$11.000 millones por debajo de lo acordado el año anterior. Este desvío obliga al Gobierno a evaluar la posibilidad de solicitar un "waiver" (dispensa), un mecanismo que permitiría destrabar el financiamiento pese al incumplimiento de uno de los objetivos clave.

Reuniones de alto nivel

Durante su estadía en Washington, Caputo desplegará una agenda intensa de encuentros con figuras centrales del sistema financiero internacional. Entre las reuniones confirmadas se destacan:

Con la titular del FMI, Kristalina Georgieva

Con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga

Con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn

Con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados

Además, el ministro participará en espacios multilaterales de relevancia:

Reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial

Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) , principal órgano asesor del FMI

, principal órgano asesor del FMI Encuentro de Ministros del G20, donde se debatirán temas de economía y educación financiera global

Una delegación económica clave

Caputo no viajará solo. La comitiva argentina estará integrada por funcionarios de peso dentro del equipo económico:

El viceministro de Economía, José Luis Daza

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili

La presencia de estas figuras refuerza el carácter técnico y estratégico de las negociaciones, en un contexto donde cada variable económica resulta crítica.

Proyecciones del FMI: señales de alerta

La misión de Caputo se produce en un momento particularmente delicado, luego de que el FMI ajustara sus previsiones para la economía argentina. El organismo recortó sus proyecciones de crecimiento y elevó las de inflación, configurando un panorama más exigente:

Crecimiento del PBI estimado en 3,5% , lo que implica una baja de 0,5 puntos respecto de la estimación previa

, lo que implica una baja de 0,5 puntos respecto de la estimación previa Inflación proyectada para 2026 en 30,5%, casi el doble del cálculo realizado seis meses atrás (16,5%)

Estas cifras reflejan un endurecimiento en la mirada del Fondo y añaden presión a las negociaciones en curso.

Un momento decisivo

El viaje de Caputo a Washington sintetiza múltiples dimensiones: la urgencia financiera local, la complejidad del escenario internacional y la necesidad de sostener la credibilidad ante los organismos multilaterales. En ese cruce de variables, la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el FMI aparece como un objetivo central.

El resultado de estas gestiones no solo determinará el acceso a nuevos fondos, sino también el margen de maniobra del Gobierno en un contexto económico desafiante, donde cada decisión adquiere un peso estructural en el rumbo del país.