Estiman que la inflación de mayo habría bajado al 2,3% y marcaría su segunda desaceleración consecutiva

Las estimaciones privadas anticipan que la inflación de mayo se ubicará entre el 2,2% y el 2,5%, consolidando una nueva desaceleración respecto del 2,6% registrado en abril y fortaleciendo las expectativas del Gobierno nacional sobre la evolución de los precios.

De confirmarse estas proyecciones, se trataría de la segunda baja consecutiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un contexto marcado por la estabilidad cambiaria y una menor presión de los precios regulados.

El dato oficial será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo 11 de junio.

Qué proyectan las consultoras

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, estimó una inflación del 2,3% para mayo, una cifra que coincide con la mayoría de los análisis privados.

La consultora Eco Go calculó una variación mensual del 2,2%, mientras que Equilibra proyectó un incremento del 2,3% para el quinto mes del año.

Según este último informe, el principal impulso inflacionario provino de los precios estacionales, que registraron un aumento promedio del 3,6%, impulsados especialmente por el incremento del 15% en las verduras.

Menor impacto de los precios regulados

Uno de los factores que contribuyó a la desaceleración fue la moderación de los precios regulados.

De acuerdo con Equilibra, este segmento pasó de registrar un aumento del 4,7% en abril a apenas un 1,7% en mayo.

La estabilidad de los combustibles tuvo un papel central en esa dinámica. Durante el mes, las naftas aumentaron apenas un 0,4%, muy por debajo de los incrementos observados en períodos anteriores.

Esta situación estuvo vinculada a la política implementada por YPF, que mantiene un esquema denominado "buffer de precios", diseñado para reducir el impacto de las variaciones internacionales del petróleo sobre los surtidores locales.

Aunque inicialmente el mecanismo fue previsto por 45 días, la petrolera decidió extenderlo hasta el 28 de junio luego de aplicar un ajuste del 1% a mediados de mayo.

Los rubros que más aumentaron

Según el relevamiento de Equilibra, el sector que registró la mayor variación mensual fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un incremento del 3,4%.

Le siguieron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 3%, y Restaurantes y hoteles, que avanzaron un 2,9%.

Dentro de los precios regulados, las cuotas de medicina prepaga aumentaron un 3,3%, mientras que el transporte público registró una suba del 3,2%.

Cómo evolucionaron los alimentos

El comportamiento de los alimentos continúa siendo uno de los indicadores más observados debido a su fuerte impacto en el presupuesto de los hogares.

La consultora LCG relevó una suba promedio del 2,5% en alimentos y bebidas durante las últimas cuatro semanas.

Los mayores incrementos se registraron en lácteos y huevos (5,5%), bebidas e infusiones (3,6%) y aceites (3,4%).

En contraste, el azúcar mostró un aumento más moderado del 1,8%, mientras que las comidas listas para llevar subieron apenas un 0,5%. Además, se observó una caída del 1,7% en los precios de las frutas.

Por su parte, Equilibra estimó una variación del 2,2% en alimentos durante mayo, mientras que Econviews calculó un incremento del 2,1%.

Expectativa por el dato oficial

El último informe publicado por el INDEC mostró que en abril los alimentos habían aumentado apenas un 1,5%, ubicándose por debajo de la inflación general del mes, que alcanzó el 2,6%.

Ahora, las expectativas están puestas en la publicación oficial correspondiente a mayo, que permitirá confirmar si la desaceleración observada por las consultoras privadas se consolida y si el Gobierno logra sostener la tendencia descendente de los precios durante el segundo trimestre del año.