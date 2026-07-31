Los argentinos compraron más de US$ 2.400 millones en junio y ya superan los US$ 40.000 millones desde el fin del cepo

Después de haber cerrado mayo como el mes con menor demanda de dólares desde diciembre último, el interés de los argentinos por acceder a moneda extranjera volvió a incrementarse durante junio. En ese período, las compras alcanzaron los US$ 2.445 millones, mientras que las ventas brutas se ubicaron en US$ 428 millones.

El repunte de la demanda implicó un aumento de US$ 233 millones respecto de mayo, uno de los niveles más bajos registrados desde diciembre del último año. Los datos surgen del Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), procesado por la Agencia Noticias Argentinas.

Dentro del total adquirido durante junio, la composición de las operaciones mostró dos grandes categorías:

US$ 2.015 millones correspondieron a billetes sin fines específicos.

US$ 430 millones fueron registrados como compras de divisas.

En el segmento comprador participaron 1.500.000 individuos, mientras que en el sector vendedor intervinieron 715.000 personas.

Más de US$ 40.000 millones comprados desde la salida del cepo

El movimiento registrado durante junio se incorporó a una tendencia iniciada luego del anuncio del Gobierno sobre el levantamiento del cepo cambiario para las personas humanas en abril de 2025.

Desde ese momento, la demanda acumulada para obtener dólares superó los US$ 40.000 millones y alcanzó específicamente los US$ 41.120 millones.

El volumen refleja la magnitud del movimiento cambiario generado desde la flexibilización aplicada a las personas físicas. Sin embargo, la normativa mantiene restricciones para las empresas y compañías, que continúan bajo un esquema cambiario diferente.

En ese contexto, respecto de las personas jurídicas, durante junio se registraron:

Ventas netas de billetes sin fines específicos por US$ 223 millones.

Ventas netas de divisas sin fines específicos por US$ 157 millones.

El rol del Banco Central y el resultado del mercado cambiario

Durante junio, el Banco Central intervino en el mercado cambiario con compras por US$ 1.418 millones. De ese total, US$ 946 millones fueron adquiridos a entidades financieras y US$ 419 millones provinieron de clientes.

Además, el organismo realizó pagos netos por US$ 54 millones a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML).

En paralelo, el sector privado no financiero tuvo un comportamiento vendedor dentro del mercado de cambios, con ventas netas de moneda extranjera por US$ 456 millones.

Dentro de este grupo, el sector de "Oleaginosas y Cereales" fue el principal oferente de moneda extranjera, con ventas netas por US$ 2.915 millones. Ese resultado estuvo explicado principalmente por el desempeño del rubro "Bienes".

Superávit en la cuenta corriente y déficit en la cuenta financiera

El balance cambiario de junio finalizó con un superávit de US$ 857 millones en la cuenta corriente cambiaria.

Este resultado estuvo determinado por los ingresos netos registrados en distintas cuentas:

"Bienes": ingresos netos por US$ 3.018 millones.

"Ingreso secundario": ingresos netos por US$ 33 millones.

Estos resultados fueron compensados parcialmente por los egresos netos correspondientes a:

"Ingreso primario": US$ 1.567 millones.

"Servicios": US$ 627 millones.

La evolución del balance mostró, así, un comportamiento diferenciado entre los componentes de la cuenta corriente y los movimientos financieros.

Una cuenta financiera marcada por los egresos

Mientras la cuenta corriente cambiaria terminó con saldo positivo, la cuenta financiera cambiaria registró un déficit de US$ 3.191 millones durante junio.

El resultado negativo estuvo explicado por los egresos netos de distintos sectores:

Sector Financiero: US$ 2.455 millones.

Sector Privado No Financiero: US$ 1.068 millones.

Gobierno General y BCRA: US$ 1.006 millones.

Estos movimientos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos correspondientes a "Otros Movimientos Netos", que alcanzaron los US$ 1.338 millones.

De esta manera, el mercado cambiario argentino cerró junio con una combinación de factores contrapuestos: por un lado, una renovada demanda de dólares por parte de los individuos luego del retroceso registrado en mayo; por otro, un resultado corriente positivo impulsado principalmente por el ingreso de divisas asociado al sector de Oleaginosas y Cereales y al rubro Bienes, frente a una cuenta financiera que mostró un marcado déficit durante el mes.