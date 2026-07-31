Aplicarán suba parcial del impuesto al combustible: cómo impactará en los precios

El Gobierno nacional aplicará desde este sábado 1° de agosto una actualización parcial de los impuestos que gravan a los combustibles, una medida que tendrá un impacto directo sobre los precios finales de la nafta y el gasoil en los surtidores de todo el país.

La decisión fue oficializada mediante el decreto 693, publicado este viernes en el Boletín Oficial, a través del cual la Secretaría de Energía volverá a postergar una parte del incremento correspondiente a estos gravámenes, manteniendo diferida la mayor parte de la actualización prevista.

De acuerdo con lo establecido en la norma, el aumento derivado de la actualización impositiva será del 0,5% para la nafta y del 0,75% para el gasoil. Al mismo tiempo, el decreto establece que el grueso del incremento pendiente en los impuestos sobre los combustibles que se comercializan en el país quedará postergado hasta el 1° de septiembre.

La decisión oficial

Según se indica en el decreto, la medida fue adoptada "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La decisión mantiene la línea adoptada por el Poder Ejecutivo durante los últimos meses. En julio, el Gobierno ya había resuelto aplazar la actualización de este tributo y ahora volvió a diferir el incremento más significativo.

Con el decreto publicado este viernes, el Ejecutivo dejó para el próximo mes el aumento total del remanente pendiente correspondiente a 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025, una actualización cuya aplicación viene siendo postergada desde hace varios meses.

Mientras tanto, desde este sábado comenzará a regir únicamente una parte del ajuste impositivo, que tendrá incidencia inmediata sobre los precios de venta al público.

Cómo impactará en los precios de los combustibles

La actualización parcial de los impuestos implicará un incremento aproximado de $11 por litro en las naftas y de $14 por litro en el gasoil. Estos aumentos responden exclusivamente a la modificación de los gravámenes establecidos por el Gobierno y se trasladarán a los valores finales que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

La actualización alcanza tanto al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) como al impuesto al dióxido de carbono, cuyos montos se reflejan directamente en el precio por litro.

Los nuevos valores para la nafta

Con la nueva actualización impositiva, el litro de nafta registrará un incremento promedio del 0,5%. El ajuste estará compuesto por:

$10,572 correspondientes al ajuste del Impuesto sobre los Combustibles .

correspondientes al ajuste del . $0,648 por el impuesto al dióxido de carbono.

Como consecuencia de esa actualización, el litro de nafta súper, que actualmente tiene un valor de $2047, según el relevamiento del sitio Surtidores, pasará a costar $2058 desde este sábado.

El incremento previsto para el gasoil

En el caso del gasoil, el aumento promedio será del 0,75%, producto de la actualización de distintos componentes impositivos. El incremento estará integrado por:

$9,511 correspondientes al impuesto general.

correspondientes al impuesto general. $1,084 adicionales para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico.

adicionales para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. $5,150 correspondientes al tributo ambiental.

Con estos ajustes, el precio del litro de gasoil pasará de $2106 a $2120 durante agosto.

Un nuevo ajuste parcial con la mayor actualización diferida

La actualización que comenzará a regir este 1° de agosto representa una aplicación parcial de los impuestos sobre los combustibles, mientras el Gobierno vuelve a postergar el incremento más importante previsto para este régimen tributario.

De esta manera, los consumidores encontrarán desde este sábado un aumento derivado exclusivamente de la actualización impositiva, con una incidencia estimada de $11 por litro en las naftas y $14 por litro en el gasoil, mientras que el resto del ajuste correspondiente al remanente de 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025 quedó diferido hasta el 1° de septiembre, conforme lo establecido por el decreto 693 publicado en el Boletín Oficial.