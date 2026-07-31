El riesgo país cayó a 430 puntos y julio cerró con estabilidad cambiaria

La última jornada de julio dejó señales positivas en distintos segmentos del mercado financiero. El riesgo país cerró este viernes en 430 puntos básicos, luego de retroceder 11 unidades, en un contexto en el que los inversores reaccionaron favorablemente a los anuncios realizados por el presidente de la Nación, Javier Milei, relacionados con la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la ratificación del compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal.

El comportamiento del mercado reflejó una mejora en la percepción de los activos vinculados a la deuda soberana. En este escenario, el segmento que mostró la reacción más favorable fue el de los bonos argentinos, cuya evolución positiva contribuyó directamente a la disminución del indicador elaborado por JP Morgan, referencia utilizada para medir el riesgo país.

La caída del indicador se convirtió en uno de los datos centrales de la jornada, acompañando un clima de mayor optimismo entre los operadores respecto de los anuncios oficiales.

Los bonos avanzaron mientras las acciones en Wall Street cerraron con bajas

La evolución positiva registrada por los bonos contrastó con el comportamiento de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, donde predominó una tendencia negativa en promedio.

Entre las principales bajas de la jornada se destacaron:

Banco Supervielle: -5,8% .

. BBVA: -3,5% .

. Cresud: -3%.

En el mercado local, el índice S&P Merval también finalizó en terreno negativo. El principal indicador bursátil descendió 0,2% medido en pesos y 1,3% en dólares, tomando como referencia la cotización del contado con liquidación.

De esta manera, mientras el mercado de deuda mostró un desempeño favorable, el segmento accionario presentó un comportamiento diferente, reflejando una jornada con resultados dispares según el tipo de activo.

El dólar mayorista cerró julio con el menor avance mensual del último cuatrimestre

En el mercado cambiario, el dólar mayorista volvió a registrar una baja y finalizó la jornada en $1.485 para la venta, luego de retroceder $3 respecto del cierre anterior.

En el balance semanal, la divisa acumuló una caída de $12, equivalente a un descenso del 0,8%.

El dato más relevante del cierre mensual fue que durante julio el tipo de cambio oficial acumuló una suba de apenas 0,2%, constituyéndose en el menor avance mensual del último cuatrimestre.

Además, el dólar oficial no logró superar durante todo el mes la barrera de los $1.500 y concluyó ubicado 24,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, que este viernes se encontraba en $1.844,87.

El mercado de futuros proyecta nuevas subas para los próximos meses

A diferencia del comportamiento observado en el mercado mayorista, el segmento de futuros mostró una tendencia alcista.

Los contratos registraron subas de hasta el 0,3% para los vencimientos correspondientes al presente 2026.

Las proyecciones del mercado ubican al dólar mayorista en los siguientes niveles:

Fines de agosto: alrededor de $1.515 .

alrededor de . Diciembre: aproximadamente $1.630,5.

Según los operadores del mercado, el comportamiento reciente de la divisa respondió a una tendencia vendedora en un contexto caracterizado por una menor liquidez en pesos.

Así cerraron las distintas cotizaciones del dólar

En el segmento minorista, las principales referencias cambiarias finalizaron la jornada con los siguientes valores:

Dólar Banco Nación: $1.510 para la venta .

. Dólar tarjeta: $1.963 .

. Promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central: $1.512,20.

Por su parte, el dólar blue permaneció sin cambios en $1.565 para la venta.

En el balance de julio, el mercado informal acumuló una suba de $50, equivalente al 3,3%, posicionándose como la segunda cotización más alta del mercado.

Los dólares financieros también avanzaron

Las cotizaciones financieras finalizaron la jornada con variaciones positivas.

Los principales movimientos fueron los siguientes:

Dólar MEP: subió 0,5% hasta $1.518,19 .

subió hasta . Contado con liquidación: avanzó 1% y cerró en $1.571,82.

Como resultado de estos movimientos, las brechas respecto del dólar mayorista quedaron en torno al:

1,9% para el MEP .

para el . 5,6% para el contado con liquidación.

Un cierre de julio con señales mixtas en los mercados

El cierre de julio dejó un escenario con comportamientos diferenciados entre los distintos segmentos financieros. Por un lado, la mejora en el mercado de deuda permitió una nueva reducción del riesgo país, impulsada por la reacción favorable a los anuncios oficiales vinculados con la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el compromiso con el equilibrio fiscal. Por otro, las acciones argentinas negociadas en Wall Street y el índice S&P Merval finalizaron con retrocesos.

En el frente cambiario, el dólar mayorista concluyó el mes con una variación acumulada de apenas 0,2%, el menor incremento mensual del último cuatrimestre, mientras las cotizaciones financieras registraron avances y el dólar blue terminó julio con una suba acumulada de $50, consolidándose como la segunda cotización más elevada del mercado.