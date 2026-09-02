Caputo volvió del G20 con respaldo de EE.UU. y el FMI: "Nadie pregunta por los créditos en mora"

Luego de su participación en el G20 de Finanzas, que sesionó en la ciudad de Asheville, Carolina del Norte, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un balance de su presencia en el foro multilateral y destacó el respaldo recibido por parte de funcionarios y referentes internacionales.

Un rato después del elogio público del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al programa de ajuste, Caputo dialogó con Infobae en una terraza del hotel Ommi Grove Park. Distendido, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que Argentina se transformó en un ejemplo para el mundo y relató las conversaciones que mantuvo con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y el propio Bessent.

Para Caputo, la experiencia argentina ocupa un lugar particular en el debate económico internacional. "La Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso Bessent. Es algo bastante único", sostuvo el ministro.

Según su interpretación, numerosos países enfrentan problemas vinculados al déficit y reconocen esa situación, pero no se animan a llevar adelante las medidas que, según afirmó, se implementaron en Argentina.

"Somos un caso testigo para el mundo"

Caputo argumentó que el caso argentino despierta interés internacional por la relación que, según sus palabras, se produjo entre el programa de ajuste y el crecimiento. "Muchos países tienen el problema del déficit, lo reconocen, pero es como que no se animan a hacer lo que se hizo en la Argentina. Y la prueba de Argentina es muy buena, porque se hizo y se creció", expresó.

El ministro de Economía fue orador principal en la sesión dedicada al crecimiento global, un hecho que, según explicó, estuvo relacionado con la atención que genera en el mundo la experiencia argentina.

Caputo señaló que fue elegido para ese rol precisamente porque una de las cuestiones que, según indicó, sorprende en el ámbito internacional es lo que se realizó en Argentina y el hecho de que ello haya generado crecimiento. En ese sentido, destacó que los principales temas tratados durante el encuentro fueron:

El crecimiento global .

. La inteligencia artificial .

. La regulación .

. La incorporación, por primera vez, de representantes del sector privado.

El ministro consideró que esta última novedad diferenció a la reunión de otros encuentros del G20. Según señaló, nunca antes se había invitado al sector privado y la participación de sus líderes permitió conocer su visión en las diferentes áreas, lo que, a su entender, agregó valor al encuentro.

La cena con Bessent, Dimon y funcionarios internacionales

Luego de su participación en las sesiones, Caputo compartió la cena oficial con Scott Bessent, el presidente de JPMorgan, Jamie Dimon, y los embajadores de Italia, Francia, Japón y Polonia.

Durante esa cena, el ministro relató las consecuencias que, según su visión, tuvo el programa económico argentino. En ese contexto, mencionó al economista argentino Rafael di Tella, reconocido en Harvard, y recordó una idea vinculada con los efectos habitualmente asociados a los procesos de ajuste.

Caputo señaló que todos estudian que, al realizar un ajuste, se genera una recesión fuerte. Sin embargo, afirmó que eso no ocurrió en Argentina y consideró que esa es una de las diferencias más importantes de las medidas adoptadas.

El titular de Economía también sostuvo que, por primera vez, Argentina, tras heredar lo que calificó como una situación económica terminal, no violó contratos ni recurrió a mecanismos como "planes bónex, corralitos, defaults o confiscaciones".

El respaldo de Scott Bessent y el reconocimiento a Milei

Consultado sobre el elogio público de Scott Bessent al plan de ajuste y al liderazgo político del presidente Javier Milei, Caputo aseguró que no le sorprendió la posición del secretario del Tesoro.

Según relató, el tema ya había surgido durante la cena del G20. Caputo recordó que, entre los presentes, se encontraban Bessent, Jamie Dimon, el ministro de Francia, la ministra de Japón, los ministros de Italia y Polonia y Larry Kudlow. El ministro señaló que no recordaba si fue Jamie Dimon quien comentó: "qué impresionante el trabajo que están haciendo", tras lo cual Bessent expresó con firmeza la misma valoración que luego hizo pública.

Para Caputo, el secretario del Tesoro estadounidense considera que el presidente Milei fue un factor clave en el proceso que destacó ante los demás participantes del encuentro.

Las conversaciones con Georgieva y el FMI

Otro de los puntos centrales del balance de Caputo fue su relación con Kristalina Georgieva, a quien definió como una figura con la que mantiene un vínculo fluido y de extrema confianza. Según el texto base, la directora gerente del FMI es una aliada de Caputo en el board del organismo y fue clave para conceder los dos waiver sucesivos a la Argentina por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas.

Caputo también mencionó sus conversaciones con Dan Katz, director adjunto del FMI, y aseguró que desde el organismo suelen poner a Argentina como ejemplo.

"Estuvimos hablando mucho con Kristalina Georgieva y con Dan Katz. De hecho, siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina. En Estados Unidos son optimistas, desde el Tesoro, el Fondo", sostuvo.

"Ni siquiera una pregunta" por los créditos en mora

Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista se produjo cuando Caputo fue consultado acerca de si, durante sus conversaciones en Estados Unidos, recibió preguntas sobre los créditos en mora.

La respuesta del ministro fue categórica: "No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada. Ni Georgieva, ni Katz, ni Ajay Banga, ninguno". Ante una nueva consulta sobre posibles preocupaciones de la administración de Donald Trump respecto de Argentina, Caputo volvió a insistir en que no percibió inquietudes.

"No, créeme. No están preocupados por nada", afirmó.

Cuando fue interrogado específicamente sobre cuestiones como la inflación, la morosidad crediticia, el déficit o el crecimiento, Caputo reiteró la posición que había expresado previamente tras sus conversaciones con Georgieva y Katz: que tanto el Tesoro estadounidense como el Fondo Monetario Internacional mantienen una visión optimista sobre Argentina.