Las bonos argentinos subieron y el riesgo país quedó a un paso de perforar los 500 puntos

La jornada financiera estuvo marcada por un fuerte dinamismo en los mercados internacionales y locales, donde el riesgo país quedó a un paso de perforar los 500 puntos luego de que los bonos argentinos en dólares anotaron subas generalizadas. Este comportamiento alcista de la deuda soberana se desarrolló de manera llamativa y a contramano de un escenario externo complejo, ya que la mejora de los bonos se dio pese a que los rendimientos de los bonos soberanos a 5 y 10 años subieron.

En este contexto de resiliencia financiera, los títulos en dólares avanzaron hasta 0,7%, un movimiento que fue encabezado de forma directa por el Global 2029, 2030 y 2046. A estos instrumentos se sumaron los papeles correspondientes al Global 2035 y 2038, los cuales registraron subas moderadas pero constantes del 0,4%. Como correlato directo de esta valorización en la curva de deuda, el riesgo país recortó -2,1%, lo que representa una baja de 11 unidades, para ubicarse finalmente en los 501 puntos básicos, marcando de este modo el menor nivel registrado desde el 17 de agosto, según la medición oficial de J.P. Morgan.

El Pulso Bursátil Local y el Rol de los ADR en Wall Street

En el segmento de renta variable, el mercado accionario local demostró una solidez destacada. Por un lado, el índice S&P Merval subió 0,5% hasta alcanzar los 3.049.454,50 puntos, mientras que medido en moneda dura en dólares escaló 0,6% para posicionarse en los 1.911,51 puntos, impulsado tras haber anotado su mayor ascenso diario en el transcurso de un mes.

Las acciones líderes que lideraron las subas locales fueron las de Central Puerto con un incremento del 2,6%, seguidas de cerca por Pampa Energía con un 2,2%, Aluar con un 1,1%, YPF con un 1% y BYMA que avanzó un 0,8%.

En el plano internacional, los ADR cerraron con mayoría de avances, a contramano de los principales índices de Wall Street, consolidando una jornada de selectividad compradora para los papeles argentinos en el exterior.

Dentro de los certificados de depósito americano, los ADR avanzaron hasta 2,1%, un tramo que estuvo liderado nuevamente por Pampa Energía, secundada por Central Puerto con un incremento del 1,7% y Cresud que escaló un 1,5%.