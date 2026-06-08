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Catamarca: qué beneficiarios de ANSES cobran este lunes 8 de junio

Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

8 Junio de 2026 00.56

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 8 de junio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Además, los jubilados y pensionador recibirán un ingreso adicional clave: el medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del semestre y, para quienes cobran la mínima, rondará los $403.317,99. Así, el total a cobrar llega a $674.976,99. Cobran hoy:

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.
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Anses AUH Catamarca jubilados SUAF

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