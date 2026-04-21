Catamarca casi duplica sus exportaciones: las ventas alcanzaron los 177 millones de dólares

El Gobierno de Catamarca informó que durante el primer trimestre de 2026 la provincia alcanzó un crecimiento significativo en sus exportaciones, con un total de 177 millones de dólares en ventas al exterior, lo que representa un incremento del 98,9% respecto al mismo período del año anterior. El dato marca un punto de inflexión en la dinámica económica local, ya que en apenas un año el volumen exportador prácticamente se duplicó.

Este desempeño no solo refleja un aumento cuantitativo, sino también una transformación en la estructura productiva, posicionando a Catamarca con mayor relevancia dentro del escenario nacional. La magnitud del crecimiento evidencia una consolidación de la estrategia orientada a expandir mercados y fortalecer la inserción internacional de los productos locales.

Manufacturas industriales

El principal motor de este crecimiento estuvo dado por las manufacturas de origen industrial, que concentraron 169 millones de dólares del total exportado. Este segmento se consolida como el eje central del perfil exportador de la provincia, marcando un avance en la industrialización de los recursos y en la generación de valor agregado.

El incremento en este rubro no solo impacta en términos económicos, sino también en la estructura del empleo, al estar vinculado con actividades que demandan mayor nivel de especialización. En términos interanuales, las exportaciones industriales registraron un crecimiento del 103,7%, superando incluso el promedio general.

Este comportamiento reafirma el peso de los sectores industriales dentro del esquema productivo, evidenciando un proceso de transformación que apunta a diversificar la matriz económica y reducir la dependencia de actividades primarias.

Expansión en todos los segmentos productivos

Si bien el protagonismo de las manufacturas industriales es central, el crecimiento exportador de Catamarca también se extiende a otros segmentos. Los productos primarios alcanzaron los 5 millones de dólares, mientras que las manufacturas de origen agropecuario sumaron 3 millones de dólares.

Ambos sectores registraron incrementos interanuales, lo que permite observar una expansión sostenida en el conjunto de la matriz productiva. En detalle, las variaciones fueron las siguientes:

Manufacturas de origen industrial : crecimiento del 103,7% .

: crecimiento del . Productos primarios : incremento del 42,9% .

: incremento del . Manufacturas de origen agropecuario: suba del 31,6%.

Estos datos reflejan un proceso de crecimiento que combina volumen, diversificación y valor agregado, evitando concentraciones excesivas en un único sector y fortaleciendo el conjunto de la economía provincial.

Una estrategia productiva sostenida

Desde el Gobierno provincial destacaron que los resultados obtenidos responden a una política sostenida orientada a transformar la estructura productiva de Catamarca. Esta estrategia se basa en la promoción de inversiones, el fortalecimiento del entramado industrial y la generación de condiciones que permitan competir en mercados internacionales.

El enfoque adoptado pone el acento en la producción como eje del desarrollo económico, impulsando a los sectores que generan empleo y valor dentro de la provincia. En este sentido, el crecimiento de las exportaciones se presenta como un indicador concreto del impacto de estas políticas.

Desde el Ejecutivo señalaron que el desempeño alcanzado no es producto del azar, sino el resultado de una decisión política que busca consolidar un modelo productivo con mayor capacidad de inserción global.

Crecimiento exportador

El desempeño registrado durante el primer trimestre de 2026 se explica a partir de una combinación de factores que estructuran el actual modelo productivo:

Fuerte impulso de las manufacturas industriales , como principal componente de las exportaciones.

, como principal componente de las exportaciones. Diversificación de la matriz productiva , con crecimiento en todos los segmentos.

, con crecimiento en todos los segmentos. Aumento del valor agregado , vinculado a procesos de industrialización.

, vinculado a procesos de industrialización. Expansión hacia mercados internacionales , consolidando la inserción externa.

, consolidando la inserción externa. Políticas públicas orientadas a la producción y la inversión.

Estos elementos configuran un escenario en el que la provincia no solo incrementa sus exportaciones, sino que también fortalece su perfil productivo en términos cualitativos.