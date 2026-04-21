El petróleo se dispara y roza los US$100 en medio de la tensión por el fin de la tregua

El precio del petróleo retomó la senda alcista este martes y volvió a acercarse a los US$100 por barril, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la expectativa en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. A pocas horas de que venza la tregua en el conflicto en Medio Oriente, los inversores muestran un creciente nerviosismo respecto del desenlace de las conversaciones que buscan poner fin a la guerra.

En este marco, el barril de Brent registraba un incremento del 2,6%, ubicándose en US$98, consolidando así una tendencia ascendente luego de varios días de relativa estabilidad. Desde el viernes, cuando se anunció la reapertura del estrecho de Ormuz como parte de las negociaciones, el crudo había oscilado en una franja de entre US$90 y US$95, lo que refleja el cambio de expectativas en el mercado en cuestión de horas.

La evolución de los precios está directamente vinculada al desarrollo de las conversaciones que se llevan adelante en Pakistán, donde Estados Unidos e Irán intentan destrabar el conflicto bélico. La cercanía del plazo límite fijado agrega presión a los mercados, que reaccionan ante la posibilidad de un recrudecimiento de las tensiones.

Referencias energéticas

El movimiento alcista no se limita al Brent. El petróleo crudo WTI, referencia en el mercado estadounidense, también registraba una suba cercana al 3% respecto del cierre previo, alcanzando un valor de US$90. Este comportamiento refuerza la tendencia generalizada de los commodities energéticos en un contexto de alta sensibilidad a los factores geopolíticos.

Por su parte, el gas natural también mostraba variaciones positivas, con un incremento de casi 1%, cotizando en torno a los US$2,70. Aunque de menor magnitud, este aumento se inscribe dentro del mismo clima de incertidumbre que atraviesa al sector energético.

Los principales indicadores energéticos presentan así un panorama caracterizado por:

Suba del Brent a US$98 (+2,6%) .

. WTI en US$90 con alza cercana al 3% .

. Gas natural en torno a US$2,70 (+1%).

Estos valores reflejan el impacto inmediato que tienen las tensiones internacionales sobre los precios de los recursos estratégicos.

El factor político

Uno de los elementos centrales que explica la volatilidad actual es el plazo impuesto por Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán, cuyo vencimiento se produce esta misma noche, hora argentina. Este límite temporal intensifica la incertidumbre y alimenta las especulaciones sobre el rumbo que tomará el conflicto.

La falta de definiciones claras sobre si prevalecerá la paz o si se producirá una escalada bélica mantiene en vilo a los mercados, que reaccionan con cautela ante cada señal proveniente de las negociaciones. En este escenario, el petróleo se convierte en uno de los principales termómetros de la tensión internacional.

Impacto en Wall Street y activos globales

El clima de incertidumbre también se trasladó a los mercados financieros. En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street operaban en terreno negativo, reflejando el nerviosismo de los inversores.

Los indicadores mostraban las siguientes variaciones:

Dow Jones : caída del 1,3% .

: caída del . S&P 500 : retroceso del 0,19% .

: retroceso del . Nasdaq: baja del 0,18%.

Estas cifras evidencian una tendencia a la cautela en los mercados, donde la posibilidad de un agravamiento del conflicto impacta directamente en las decisiones de inversión.

Acciones argentinas con comportamiento dispar

En este contexto internacional, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York presentaban resultados mixtos. El sector energético se destacó entre las subas, en línea con el repunte del petróleo.

Las principales alzas correspondían a:

YPF : + 5,02% .

: + . Transportadora Gas del Sur : + 0,68% .

: + . Pampa Energía: +0,99%.

En contraste, otras compañías registraban caídas:

Corporación América : - 3,24% .

: - . Irsa : - 1,85% .

: - . Banco Macro: -1,65%.

Este comportamiento refleja la sensibilidad de los activos argentinos a los movimientos del contexto internacional, especialmente en sectores vinculados a la energía.

Mercado cambiario y riesgo país

En el plano local, el mercado cambiario también mostraba movimientos. El dólar oficial cotizaba a $1400 para la venta en las pantallas del Banco Nación, mientras que los tipos de cambio financieros registraban subas de hasta 1,1%.

En detalle:

Contado con liquidación (CCL) : $1472,87 .

: . Dólar MEP: $1417,44.

Por su parte, el riesgo país se ubicaba en 531 puntos básicos, lo que representa un aumento de 10 unidades respecto del cierre previo. En línea con este comportamiento, los bonos argentinos que operan en el exterior registraban caídas de hasta 0,3%.