Catamarca: cómo queda el cronograma de cobro de ANSES por el feriado del lunes 17 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó su cronograma de pagos correspondientes a este mes de agosto de 2026 debido a que por el feriado del lunes 17 de agosto - fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín- se suspenderán las actividades en bancos y la administración pública.

El organismo informó que se decidió retomar los cobros para la franja que va desde el martes 18 al viernes 21 de agosto. Así, quienes esperaban cobrar durante los primeros días de la próxima semana deberán tener en cuenta las nuevas fechas.

El cronograma oficial de Anses

Anses remarcó que el cronograma de pagos retomará el martes 18, con los DNI terminados en 5, y continuará el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21. Teniendo esto en cuenta, el calendario se compone de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que NO superan un haber mínimo

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 5: mart}es 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto

Asignaciones con plazo extendido de cobro