El dólar mayorista bajó y se aleja de la barrera de los $1.500

El Banco Central logra contener la divisa: el dólar mayorista perfora la barrera de los $1.500

Una jornada de corrección cambiaria: los números del mercado oficial

En una jornada marcada por la cautela y el seguimiento minucioso de los actores del mercado, el dólar mayorista experimentó una corrección a la baja que permitió aliviar la presión sobre los precios. La moneda estadounidense cerró su cotización en los $1.489, lo que representa una baja de 3 pesos respecto a la jornada anterior. Este movimiento resulta significativo para el equipo económico, ya que logra alejar a la divisa del umbral psicológico de los $1.500, un nivel que los analistas observan con detenimiento.

Este descenso del segmento mayorista se produce después de que el activo acumulara dos jornadas consecutivas al alza. Actualmente, la cotización se encuentra en un punto de tranquilidad relativa, situándose 24,8% por debajo del techo de la banda cambiaria establecido en $1.858,35.

En cuanto a las pizarras minoristas, el impacto de esta tendencia se replicó con moderación:

Banco Nación: La cotización para la venta retrocedió $5, ubicándose en los $1.510.

Dólar Tarjeta: Como consecuencia directa del ajuste en la cotización oficial, el valor para compras en el exterior se redujo hasta los $1.963.

Promedio minorista (BCRA): El valor de referencia oficial se posiciona en $1.515,689.

El complejo entramado de los dólares paralelos

Mientras la atención se concentró en la dinámica del mercado oficial, los dólares paralelos mostraron un comportamiento dispar, manteniendo las brechas que caracterizan a la operativa cambiaria actual:

Dólar Blue: Se mantiene estable, sin cambios significativos en su cotización, al operar a $1.540.

Contado con Liquidación (CCL): La divisa financiera opera a $1.583.

Dólar MEP: La cotización de esta variante se ubica en los $1.521,39.

Estrategia de intervención: el rol del equipo económico

Detrás de estos movimientos, existe una lectura compartida por los operadores financieros: el Banco Central posee el respaldo necesario para mantener a raya la cotización de la divisa. La estrategia del equipo económico es clara y apunta a evitar, mediante diversas herramientas técnicas, que el dólar supere de manera sostenida la barrera de los $1.500.

Para lograr este objetivo, el organismo monetario ha desplegado una táctica de intervenciones activas centradas en dos frentes principales:

Mercados de futuros: Utilizados para moderar las expectativas de devaluación a corto y mediano plazo.

Bonos dólar linked: Empleados para absorber la demanda y estabilizar la curva de rendimientos.

Desafíos y fortaleza de las reservas

No obstante, esta estrategia de intervención abre un nuevo frente de debate para el equipo económico. El reto consiste en mantener contenido al dólar sin generar efectos colaterales no deseados, tales como profundizar la falta de liquidez en el mercado financiero o ejercer una presión excesiva sobre las tasas de interés en pesos, lo cual podría restringir el financiamiento del sector privado.

A pesar de estas dificultades operativas, la posición de la autoridad monetaria se apoya en fundamentos sólidos acumulados a lo largo del año. En lo que va de 2026, la autoridad monetaria ha logrado un desempeño positivo en su política de acumulación, reportando compras por más de US$13.000 millones. Complementariamente, el nivel de las reservas internacionales brutas se mantiene robusto, situándose cerca de los US$ 50.000 millones, una cifra que brinda el margen de maniobra necesario para sostener la estrategia cambiaria vigente.