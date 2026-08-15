El Banco Central reconoció que la economía crece "más despacio" de lo esperado

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) expresó que la economía argentina crece "más despacio" de lo esperado y también se refirió al anuncio sobre la flexibilización de los créditos en dólares para las empresas.

Santiago Bausili, presidente del BCRA, precisó que la economía se encuentra al alza aunque en un nivel menor al esperado por el Gobierno.

"La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría", sostuvo durante un encuentro en la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) ante empresarios y referentes del sector productivo.

Durante la exposición, el presidente del Central repasó el balance de la autoridad monetaria y se refirió a los desafíos que enfrentará la economía local en el segundo semestre del año.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la BCM, Luis Romano; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el diputado nacional Lisandro Nieri, quien ofició de moderador en la charla de Bausili.

Como principal desafío posicionó a las expectativas de la gente, dado que todavía sigue dominando el "miedo" o "estrés postraumático" a invertir o endeudarse. "Lo vemos en todos los niveles de la economía", advirtió.

De cara al futuro, adelantó que preparan medidas relacionadas con "sacar trabas y bajar costos" para que el sector privado y la economía en Argentina "se desarrollen".

En ese sentido mencionó la formalización de los ahorros de los argentinos para impulsar el crecimiento de los créditos. "Queremos que el ahorro de los argentinos se canalice en el sistema financiero para que haya crédito disponible".

También mencionó que la nueva disposición sobre los préstamos en dólares permite a los bancos prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera, y afirmó que es "aún restrictiva".

Respecto a la inflación, Bausili explicó que hubo "elementos muy puntuales" (como la estacionalidad y el turismo) que presionaron sobre el IPC de julio, el cual subió a 2,1%.

"Estamos convencidos de que vamos a retomar el sendero a la baja", manifestó.

De parte de los empresarios, los cuestionamientos surgieron en base a los créditos en dólares, el escenario electoral, el vínculo comercial con Estados Unidos y el peso impositivo sobre la competitividad.