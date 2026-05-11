Catamarca expuso en EE.UU. sobre regulación ambiental y desarrollo sostenible del litio

La provincia de Catamarca participó en Estados Unidos de un importante taller internacional centrado en la regulación ambiental y el desarrollo sostenible vinculado a la minería del litio, en un contexto global donde los minerales críticos ocupan un lugar estratégico en la transición energética y en las políticas de inversión.

Se trató del Taller de desarrollo de lineamientos de supervisión regulatoria para la minería de litio y las operaciones de Extracción Directa de Litio (EDL), celebrado en la ciudad de Salt Lake City, Utah, no solo representa un hito diplomático, sino una instancia técnica de altísimo nivel. El evento, centrado en el uso de datos de los informes de impacto ambiental y el intercambio técnico, reunió a especialistas de diversas latitudes con el fin de robustecer las capacidades regionales en la gestión de este recurso estratégico.

La representación de Catamarca estuvo encabezada por la ministra de Minería, Olga Teresita Regalado, y el director del Servicio Jurídico del organismo minero, Raúl Colombo, quienes integraron una comitiva argentina de carácter federal. Esta delegación nacional contó además con la presencia de profesionales de la Secretaría de Minería de la Nación, expertos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y representantes de las provincias hermanas de Jujuy y Salta, conformando un bloque sólido que representa el potencial minero del NOA ante los ojos del mundo.

Fortalecimiento institucional

El taller en Utah no fue una instancia de capacitación aislada, sino el núcleo de un intercambio técnico y jurídico diseñado para fortalecer las capacidades regionales en la evaluación de estrategias de desarrollo. Uno de los puntos más destacados de la agenda fue la mejora en la toma de decisiones relacionadas con la inversión extranjera, un factor determinante para el crecimiento de la industria del litio en el norte argentino. En este sentido, la comitiva catamarqueña expuso con detalle el marco normativo provincial, subrayando la solidez de las reglas de juego locales.

Durante las sesiones, Catamarca enfatizó pilares que son fundamentales para la sostenibilidad de la industria a largo plazo:

Magnitud y rigurosidad técnica: Se detallaron los procesos de evaluación de los informes de impacto ambiental, destacando la profundidad científica exigida a los operadores.

Supervisión regulatoria: El análisis de los mecanismos de control que aseguran que las operaciones mineras se ajusten a estándares internacionales.

Maximización de beneficios socioeconómicos: La exposición del rol del Estado como garante de que la riqueza del subsuelo se traduzca en progreso tangible para las comunidades y la provincia.

Manejo sostenible de los recursos: La implementación de políticas que permitan una explotación equilibrada de los minerales críticos.

Cooperación internacional

Este encuentro se encuentra bajo el paraguas de una ambiciosa iniciativa interinstitucional liderada por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales (State/EEB) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El programa se ejecuta a través del Programa de Gobernanza Energética y de Minerales (EMGP), una plataforma diseñada para fomentar modelos de explotación minera transparentes y responsables.

La arquitectura de esta capacitación destaca por la participación de organismos especializados que garantizan la excelencia técnica de los contenidos. La implementación del programa está a cargo de:

El Programa de Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio de los EE.UU.

La Oficina de Asuntos Internacionales (DOI-INT) del Departamento del Interior de los EE.UU.

Este despliegue de cooperación internacional se realiza en estrecha colaboración con las contrapartes gubernamentales de Argentina y Bolivia, consolidando un bloque regional que busca profesionalizar al máximo la gobernanza de sus recursos naturales ante la demanda global de tecnologías limpias.

Desafíos ambientales

Más allá de los marcos jurídicos, la delegación argentina tuvo una participación protagónica en el 15to Foro Bienal sobre Temas del Gran Lago Salado. Este espacio permitió un intercambio de experiencias entre pares sobre la gestión ambiental y, fundamentalmente, sobre la participación comunitaria. Un tema central fue la gestión de sistemas naturales compartidos, donde múltiples operadores extraen minerales críticos de un mismo ecosistema. La discusión se centró en la imperiosa necesidad de compatibilizar la actividad extractiva con consideraciones sociales, ambientales y ecológicas, promoviendo un desarrollo que no comprometa el futuro de las cuencas.

La agenda técnica se completó con actividades de campo y sesiones de modelación junto al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Estas sesiones técnicas son de vital importancia para la región, ya que se centraron en:

Modelación de aguas subterráneas: Una herramienta esencial para predecir el comportamiento hídrico de los salares.

Evaluaciones integradas de disponibilidad hídrica: Análisis de la resiliencia de los acuíferos frente a la extracción industrial.

Monitoreo en la cuenca del Gran Lago Salado: Un espejo técnico para las realidades de los salares del NOA.

Finalmente, el programa contempló un hito tecnológico: la visita a la planta piloto de extracción directa de litio (EDL) de Waterleaf Resources, filial de la reconocida empresa Lilac Solutions, situada en el Brazo Norte del Gran Lago Salado. Esta visita permitió a los funcionarios de Catamarca y de la región conocer de primera mano las tecnologías que prometen revolucionar la industria, permitiendo una extracción más selectiva y eficiente, reafirmando el compromiso de la provincia con la innovación y el desarrollo sostenible.