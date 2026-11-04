Catamarca gestionará la inclusión de Belén y Tinogasta en los subsidios por zona cálida

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, lleva adelante una serie de reuniones con las autoridades municipales de Belén y Tinogasta con el objetivo de avanzar en una solicitud conjunta para que ambos departamentos sean incorporados al esquema de subsidios por zona cálida. La iniciativa apunta a gestionar el reconocimiento de los beneficios tarifarios para los usuarios de estos sectores del oeste provincial, mediante una articulación entre las autoridades locales y provinciales.

En ese marco, se desarrollaron encuentros destinados a coordinar las acciones necesarias para formalizar el pedido y precisar los parámetros que deben contemplarse para avanzar con la solicitud. La propuesta involucra a distintos organismos del Gobierno provincial, que trabajan junto a los municipios para impulsar las gestiones ante las autoridades nacionales competentes.

El planteo tiene como eje central la posibilidad de que los usuarios de Belén y Tinogasta puedan acceder a los beneficios establecidos para las zonas cálidas. Para ello, las autoridades provinciales buscan reunir los elementos necesarios y avanzar con una presentación formal que permita evaluar la inclusión de ambos departamentos dentro del esquema tarifario.

Reunión con el intendente de Tinogasta

Como parte de las acciones impulsadas, el secretario de Asuntos Institucionales, Nicolás Verón, junto al vicepresidente de la EC Sapem, Eduardo Cusillo, recibió en Casa de Gobierno al intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada.

Durante el encuentro, los funcionarios dialogaron sobre la solicitud de incorporación del departamento al esquema de subsidios por zona cálida y especificaron los parámetros vinculados con el beneficio. La reunión permitió abordar los aspectos relacionados con la gestión y la participación de los organismos provinciales en el proceso.

Uno de los puntos centrales de la conversación estuvo relacionado con las competencias de la empresa estatal de energía en materia de categorización bioclimática. En ese sentido, Cusillo explicó que la EC Sapem no es el organismo encargado de definir esas clasificaciones, debido a que se encuentran sujetas a normativas específicas que exceden el ámbito de actuación de la distribuidora eléctrica.

La aclaración resulta relevante para el desarrollo de la solicitud, dado que el proceso de incorporación a los beneficios tarifarios requiere considerar los parámetros establecidos por los organismos competentes.

Las categorizaciones bioclimáticas y las normas IRAM

Eduardo Cusillo precisó que las categorizaciones bioclimáticas se encuentran regidas por estrictas normativas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (Normas IRAM). Por ese motivo, la definición de las condiciones que determinan la clasificación de una zona no depende de la empresa distribuidora de energía.

La EC Sapem, en consecuencia, no tiene dentro de sus atribuciones la determinación de las categorías bioclimáticas que sirven de referencia para este tipo de beneficios. Sin embargo, esta limitación en sus competencias no implica que la empresa estatal quede al margen de las gestiones que se llevan adelante.

Por el contrario, Cusillo ratificó el compromiso de la distribuidora de prestar colaboración para que las autoridades ministeriales correspondientes puedan elevar formalmente el pedido ante la Secretaría de Energía de la Nación.

De esta manera, la participación de la empresa estará orientada a acompañar el proceso institucional y facilitar la articulación necesaria para que la solicitud provincial pueda ser presentada ante el organismo nacional competente.

Belén también avanza con el pedido de inclusión

La gestión para incorporar a los departamentos del oeste provincial al esquema de subsidios por zona cálida también contempla las acciones desarrolladas en Belén. En ese sentido, durante la recorrida del ministro Alberto Natella por el departamento, se llevó adelante un encuentro con el intendente de Belén, Cristian Yapura, y la senadora departamental Soledad Blas, entre otras autoridades.

La reunión tuvo como propósito colaborar en la solicitud de inclusión de Belén dentro de los beneficios tarifarios correspondientes a las zonas cálidas. El encuentro se inscribió en la misma línea de trabajo que se desarrolla con Tinogasta, con el objetivo de coordinar acciones y acompañar las gestiones que deberán ser impulsadas ante las autoridades nacionales.

La participación de representantes municipales, legislativos y provinciales forma parte del proceso de articulación institucional que busca sostener el pedido de ambos departamentos.

Articulación provincial para avanzar ante Nación

En ambas reuniones, el eje central estuvo puesto en la coordinación de acciones entre las autoridades provinciales y municipales para avanzar con las gestiones necesarias que permitan incorporar a los usuarios de Belén y Tinogasta a los beneficios tarifarios previstos para las zonas cálidas.

El trabajo conjunto contempla tanto el diálogo con los intendentes como la intervención de los organismos provinciales vinculados con la cuestión energética y administrativa. A su vez, la explicación sobre las competencias de la EC Sapem permitió precisar el alcance de su participación y la necesidad de canalizar la solicitud mediante las autoridades correspondientes.

La gestión impulsada por el Gobierno de Catamarca busca, de esta manera, avanzar en una presentación formal ante la Secretaría de Energía de la Nación, teniendo en cuenta las normativas que rigen las categorizaciones bioclimáticas.

El objetivo planteado es que Belén y Tinogasta sean incluidos en el esquema de subsidios por zona cálida, para que los usuarios de ambos departamentos puedan acceder a los beneficios tarifarios correspondientes. Mientras continúan las reuniones y la articulación entre los distintos niveles de gobierno, la iniciativa se mantiene centrada en reunir las condiciones necesarias para elevar el pedido de manera formal ante el organismo nacional competente.