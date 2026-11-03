El Gobierno dio marcha atrás con el impuesto a las Ganancias para los CEDEARs

El Gobierno decidió dar marcha atrás con la propuesta de incorporar las operaciones con certificados de depósito argentinos (CEDEARs) al impuesto a las Ganancias y retirará ese apartado del proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que ingresó en las últimas horas en la Cámara de Diputados.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que la disposición incluida en la versión inicial de la iniciativa había quedado desactualizada. Según explicaron, el artículo en cuestión "quedó de un borrador viejo" y "ya se está corrigiendo", por lo que no formará parte de la redacción definitiva del proyecto.

La aclaración llegó después del revuelo que generó la propuesta entre tributaristas y agentes bursátiles, debido al posible impacto de la modificación sobre los inversores que operan en el mercado argentino mediante instrumentos vinculados a activos del exterior.

La marcha atrás y las aclaraciones desde Economía

La versión original del proyecto contemplaba gravar con el impuesto a las Ganancias a quienes invirtieran en certificados que se compran y venden en el mercado argentino, pero que representan acciones u otros activos financieros que cotizan fuera del país.

La modificación alcanzaba a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara la reforma. Sin embargo, tras las repercusiones que generó ese apartado, el Gobierno resolvió retirarlo del texto.

Uno de los primeros en confirmar públicamente la decisión fue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo. A través de su cuenta oficial de X, Núñez aclaró el alcance de la situación y aseguró: "Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar".

De esta manera, el Ministerio de Economía confirmó que la disposición no responde a la versión que actualmente se busca impulsar y que su eliminación ya está siendo incorporada en la corrección del proyecto.

Qué son los CEDEARs y cómo funcionan para los inversores argentinos

Los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs, son instrumentos financieros que se negocian en el mercado local y permiten invertir en acciones, bonos u otros activos que cotizan en el exterior.

Su funcionamiento ofrece una alternativa para quienes buscan acceder a inversiones internacionales sin necesidad de abrir una cuenta en otro país ni comprar directamente acciones extranjeras. En cambio, pueden adquirir los certificados mediante una sociedad de Bolsa que opera en la Argentina.

Cada CEDEAR representa una parte de un activo que cotiza en otro mercado. Por esa característica, su cotización local suele estar vinculada tanto al precio del activo subyacente en el exterior como al valor del dólar financiero.

Esto permite que un inversor argentino pueda seguir desde el mercado local la evolución de empresas extranjeras y otros instrumentos internacionales, utilizando certificados que se compran y venden en pesos o según las condiciones de negociación correspondientes.

El cambio que proponía la reforma y el alcance del impuesto

El apartado que ahora será eliminado proponía modificar el inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El objetivo de esa redacción era impedir que los inversores locales accedieran, mediante instrumentos que representan activos extranjeros, a una exención prevista para determinados valores negociables argentinos.

En otras palabras, la propuesta buscaba modificar el tratamiento tributario de estas operaciones al considerar que los CEDEARs representan inversiones en activos que cotizan fuera del país, aunque sus certificados se negocien en el mercado argentino.

De acuerdo con Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios, el gravamen que contemplaba la iniciativa habría sido del 15 por ciento.

Con la decisión comunicada por el Ministerio de Economía, ese cambio quedará afuera del proyecto de Ley de Competitividad Financiera. La propuesta había generado consultas y repercusiones en el ámbito tributario y bursátil, pero el Gobierno aclaró que su inclusión respondía a una versión anterior del documento.