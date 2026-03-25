Catamarca industrial: Jalil destaca el salto tecnológico de Rocotex

En el marco de una agenda orientada a consolidar el entramado productivo de la provincia, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabezó una visita oficial a las instalaciones de la firma Rocotex. Durante el recorrido, que contó con la cobertura de El Esquiú Play, el mandatario pudo interiorizarse sobre los avances operativos de esta industria textil y el impacto positivo que la incorporación de capital y tecnología está generando en la economía regional. La comitiva oficial estuvo integrada también por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Ceballos, quienes fueron recibidos por el responsable de la firma, Marcelo López, para analizar el presente y futuro del sector en el territorio catamarqueño.

Tecnología aplicada y la transformación del empleo local

Uno de los puntos centrales destacados por Jalil durante su supervisión técnica fue la incorporación de nueva maquinaria de última generación. Para el mandatario, la modernización de los procesos no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer el mercado laboral. En este sentido, subrayó que la empresa, al contar con mayores tecnologías, se encuentra en una posición inmejorable para incorporar más personal catamarqueño, vinculando de forma directa la eficiencia industrial con la creación de puestos de trabajo genuinos y calificados dentro de la provincia.

El esquema de apoyo estatal fue otro de los ejes fundamentales de la jornada. Jalil remarcó que el acompañamiento del Estado al sector textil es integral y se manifiesta a través de diversas herramientas de fomento. Entre ellas, destacó las ayudas económicas directas para los trabajadores del rubro y las líneas de financiamiento estratégicas, como los créditos otorgados por el CFI (Consejo Federal de Inversiones). Además, mencionó la importancia de los programas vinculados a la energía solar, que permiten a las industrias optimizar sus costos energéticos y avanzar hacia modelos más sostenibles. Ante el desafío de la globalización, el gobernador fue tajante al afirmar que no hay que tener miedo a la competencia, sino que el camino es la adaptación constante a los nuevos estándares internacionales.

Proyección global y el nuevo perfil laboral de la provincia

La visita a Rocotex también permitió visibilizar el éxito de la producción local más allá de las fronteras nacionales. Según señaló el mandatario, la firma ha logrado una expansión exitosa hacia mercados internacionales, logrando colocar sus productos en plazas de alta exigencia como Europa y Estados Unidos. Este logro abre nuevas oportunidades para toda la industria local, demostrando que la manufactura catamarqueña posee los estándares de calidad necesarios para competir en los centros de consumo más importantes del mundo.

En un plano macroeconómico, Jalil hizo referencia a la transición que busca imprimirle a la estructura ocupacional de Catamarca. El gobernador destacó que se está trabajando en una reducción del sector público para dar paso a una apuesta decidida por el crecimiento del empleo privado. En ese contexto, expresó su plena confianza en la recuperación económica provincial a partir del impulso coordinado de sectores estratégicos como la industria textil, la minería y el turismo, motores que considera vitales para el desarrollo a largo plazo.

Consenso minero y el horizonte industrial de mayo

En materia minera, el mandatario aprovechó la ocasión para celebrar la reciente aprobación legislativa de proyectos conjuntos con la provincia de Salta. Jalil defendió los acuerdos alcanzados para la explotación en zonas que históricamente presentaron conflictos limítrofes, resaltando que el diálogo y el consenso político son las únicas herramientas válidas para garantizar la seguridad jurídica y la llegada de inversiones. Para el gobernador, la cooperación interprovincial es la llave para potenciar recursos que benefician a toda la región del NOA.

Hacia el final de su intervención, Raúl Jalil adelantó una noticia que refuerza el optimismo del sector productivo. El mandatario anunció que para el mes de mayo está prevista la inauguración de una ampliación de otra importante empresa textil radicada en la provincia. Esta nueva planta contará con tecnología de avanzada a nivel regional, lo que terminará de consolidar el proceso de desarrollo industrial y tecnológico que Catamarca viene liderando en los últimos años.