La pobreza volvió a crecer en el primer trimestre de 2026, según la UCA

La pobreza volvió a aumentar durante el primer trimestre de 2026, alcanzando al 30% de la población, mientras que la indigencia se ubicó en 6,5%, de acuerdo con las estimaciones elaboradas por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, sobre la base de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

El informe sostiene que, en un contexto caracterizado por el deterioro de los ingresos y una aceleración inflacionaria, la pobreza aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto del último trimestre de 2025, mientras que la indigencia registró un incremento de 0,4 puntos porcentuales.

Estos resultados implican que la pobreza dejó de mostrar la tendencia descendente que se había observado desde fines de 2024, configurando una reversión del proceso de recuperación registrado durante 2025.

No obstante, la comparación interanual continúa mostrando una mejora respecto del mismo período del año anterior. Durante el primer trimestre de 2025, la pobreza alcanzaba el 31,4%, mientras que la indigencia era del 6,9%, porcentajes superiores a los registrados en los primeros tres meses de 2026.

Las ciudades con mayores niveles de pobreza e indigencia

El informe también presenta diferencias entre los distintos aglomerados urbanos del país. Las mayores tasas de pobreza se registraron en:

Concordia: 52,5%.

52,5%. Gran Resistencia: 49,7%.

49,7%. Posadas: 42,6%.

42,6%. Gran Santa Fe: 39,7%.

39,7%. Corrientes: 38,4%.

En cuanto a la indigencia, los valores más elevados correspondieron a:

Gran Resistencia: 24,3%.

24,3%. Concordia: 11,2%.

11,2%. Posadas: 10,7%.

10,7%. Gran Santa Fe: 10,4%.

10,4%. Corrientes: 9,1%.

El estudio también estima que la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó en alrededor de 1,3 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, dos períodos considerados comparables porque no incluyen el efecto del aguinaldo sobre los ingresos.

Cambio de tendencia en la evolución social

El informe fue acompañado por una evaluación de la consultora ExQuanti, que sostuvo que los datos reflejan un cambio respecto del comportamiento observado durante el año anterior.

Según la consultora, "la evidencia sugiere que existe un cambio de tendencia respecto de la fase de recuperación registrada durante 2025", en referencia al incremento registrado tanto en la pobreza como en la indigencia.

En la misma línea, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, identificó seis factores principales que explican el deterioro social observado durante los primeros meses de 2026.

Los seis factores que explican el deterioro

De acuerdo con el análisis presentado por Agustín Salvia, el incremento de la pobreza responde a una combinación de factores económicos y sociales. Entre ellos se destacan:

Pérdida del impulso proveniente de los precios relativos. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló un aumento del 11,6% , la Canasta Básica Total del 9,6% , mientras que el índice salarial total creció 8,6% y los salarios registrados apenas 7% . Como consecuencia, los ingresos dejaron de superar las líneas de pobreza y, especialmente, de indigencia.

Durante el primer trimestre de 2026, la acumuló un aumento del , la del , mientras que el creció y los apenas . Como consecuencia, los ingresos dejaron de superar las líneas de pobreza y, especialmente, de indigencia. Debilitamiento del mercado de trabajo. Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no hubo cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación. Sin embargo, la subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales y la informalidad creció 2,2 puntos , alcanzando al 44,2% de las personas ocupadas.

Entre los primeros trimestres de 2025 y 2026 no hubo cambios significativos en las tasas generales de empleo y desocupación. Sin embargo, la aumentó y la creció , alcanzando al de las personas ocupadas. Distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Aunque los ingresos nominales crecieron 35,6% interanual , por encima del incremento de las canastas básicas, el coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442 , reflejando una distribución menos homogénea de esa mejora y un impacto insuficiente para numerosos hogares vulnerables.

Aunque los ingresos nominales crecieron , por encima del incremento de las canastas básicas, el pasó de a , reflejando una distribución menos homogénea de esa mejora y un impacto insuficiente para numerosos hogares vulnerables. Menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El Producto Bruto Interno (PBI) pasó de crecer 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 a 2,3% en igual período de 2026. En ese contexto, la industria manufacturera registró una caída del 1,7% , mientras que la administración pública retrocedió 1,4% .

El pasó de crecer en el primer trimestre de 2025 a en igual período de 2026. En ese contexto, la registró una caída del , mientras que la retrocedió . Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. El informe sostiene que jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan con dos meses de rezago , perdiendo poder adquisitivo cuando se aceleran los precios. Además, señala que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado aún no incorpora los ponderadores de la ENGHo 2017/18 , por lo que determinados consumos, como los servicios públicos , permanecen subrepresentados.

El informe sostiene que se actualizan con , perdiendo poder adquisitivo cuando se aceleran los precios. Además, señala que el utilizado aún no incorpora los ponderadores de la , por lo que determinados consumos, como los , permanecen subrepresentados. Mayor presión de los gastos fijos. La recomposición de las tarifas de energía, transporte y alquileres avanzó por encima del nivel general de precios y de las actualizaciones salariales y de ingresos.

La necesidad de empleo productivo

El Observatorio de la Deuda Social Argentina concluye que una disminución sostenida de la pobreza requiere que el crecimiento económico se traduzca en empleos productivos, protegidos y mejor remunerados.

Sin embargo, el informe advierte que, por el momento, no existen señales de que ese escenario pueda concretarse en el corto plazo. Según el análisis presentado, la economía permanece "partida", ya que mientras sectores como el agro, la energía y la minería muestran avances mes a mes, actividades intensivas en mano de obra como el comercio, la industria y la construcción continúan registrando retrocesos.