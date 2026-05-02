Catamarca y el país: avanzan marcas internacionales pese a la caída del consumo interno

A pesar de la retracción del consumo masivo, el desembarco de marcas internacionales en Argentina se acelera, un fenómeno que también podría impactar en mercados del interior como Catamarca. Mientras las ventas siguen en baja, firmas globales avanzan con planes de expansión o evalúan ingresar al país en el corto plazo.

Según fuentes del sector, esta tendencia responde más a estrategias de negocios de largo plazo que al nivel actual de ventas, cuyas perspectivas de crecimiento continúan siendo limitadas.

Entre las marcas que ya están presentes o proyectan su llegada se encuentran Victoria's Secret, The Kooples, Miniso, Decathlon, FARM Rio, Maje, Dr. Martens, Carter's, Dolce & Gabbana, Armani, Sandro, Mango, Montblanc, H&M, el espacio Magma on the Road (con Free People y Project Social), Skechers, Indian, Skinko, Intimissimi, Bath & Body Works y Bimba y Lola.

La flexibilización de importaciones fue uno de los factores clave que impulsó a estas firmas a evaluar su inserción en el mercado local. A esto se sumaron la apreciación cambiaria y una mayor estabilidad económica, junto con un componente cultural que mantiene el atractivo del país para las marcas globales.

Factores que inciden en la expansión de las compañías

Fuentes del sector importador señalaron que existen otros elementos que explican el avance de estas empresas:

Muchas de las marcas cuentan con respaldo de empresarios argentinos, lo que reduce la curva de aprendizaje.

Los procesos de negociación para su desembarco comenzaron con anterioridad y recién ahora se concretan.

Existe una fuerte valoración de las marcas extranjeras por parte de los consumidores, que antes solo podían acceder a ellas viajando al exterior.

Se genera una demanda de nicho en sectores de ingresos medios y altos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Corredor Norte.

En este contexto, algunos importadores anticipan un posible "boom" inicial de ventas impulsado por la novedad, seguido de una etapa de estabilización.

Otra fuente del sector reconoció que el consumo se encuentra golpeado, pero sostuvo que "la gente quiere tener cosas nuevas y esta es la oportunidad", al tiempo que advirtió que se trata de "un mercado más chico".

Gastón Manganiello, Chief Marketing Officer de Grupo IRSA, afirmó: "Estamos viendo un cambio de paradigma: las marcas ya no toman decisiones mirando exclusivamente el consumo del momento, sino la proyección de largo plazo. Argentina empieza a recuperar previsibilidad operativa, y eso la vuelve a poner en el radar como una plaza estratégica dentro de Latinoamérica".

El ejecutivo detalló que existen categorías aún subdesarrolladas y consumidores altamente conectados con tendencias globales, lo que abre oportunidades de crecimiento. También destacó que ingresar en el actual contexto ofrece ventajas como mejores ubicaciones, condiciones más competitivas y menor presión inicial.

Por su parte, Cecilia Carbajal, gerente general de Carter's Argentina, señaló: "A pesar de la retracción de las ventas a nivel local, observamos un consumidor argentino expectante, que detecta productos que antes no tenía y a precios muy competitivos".

La marca de indumentaria infantil proyecta abrir 30 locales en los próximos cinco años, con una inversión estimada de USD 10 millones. "En nuestro caso, la motivación para expandirnos viene de la mano de una alta demanda", afirmó Carbajal, quien advirtió que eventuales restricciones a las importaciones podrían limitar la oferta.

Consumo reciente

De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes registraron en marzo una caída interanual del 0,6% en términos reales, acumulando once meses consecutivos de retroceso. En la comparación mensual, la baja fue del 0,4%.

En tanto, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) informó que la actividad comercial del sector se contrajo un 8,4% interanual entre enero y febrero, consolidando una tendencia negativa prolongada.

Además, el 59,1% de los comerciantes relevados por CAME considera que el escenario actual no es propicio para realizar nuevas inversiones, frente a un 13,1% que identifica oportunidades y un 27,7% que no tiene una postura definida.