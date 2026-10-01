Catamarca: POSCO, Río Tinto y Galan ponen en marcha nuevas plantas

El mes de octubre marcará un hito histórico para la minería litífera de Catamarca, con la puesta en marcha de nuevas plantas y ampliaciones que incrementarán de manera significativa la producción de litio en la Puna.

En total, cuatro proyectos tienen prevista la inauguración de sus plantas o ampliaciones durante el mes, en un proceso que representa un importante avance para el sector minero en el territorio catamarqueño. Las empresas involucradas son POSCO, Río Tinto y Galan Litio, con proyectos localizados en distintos sectores de la Puna catamarqueña. Las nuevas instalaciones permitirán incrementar la capacidad de producción de carbonato de litio y consolidar una etapa de crecimiento para los proyectos que ya se encuentran en desarrollo.

La primera inauguración tendrá lugar el 6 de octubre, cuando POSCO ponga oficialmente en funcionamiento una nueva planta vinculada con el proyecto Sal de Oro. Más adelante, el 28 de octubre, Río Tinto tendrá dos inauguraciones relacionadas con los proyectos Sal de Vida y Fénix. Finalmente, Galan Litio prevé inaugurar durante octubre su planta correspondiente al proyecto Hombre Muerto Oeste, aunque la fecha todavía se encuentra por definir.

POSCO inaugurará la Planta de Carbonato de Litio N.º 2

La primera empresa en concretar una inauguración será POSCO, que tiene previsto realizar el acto oficial el próximo 6 de octubre.

La empresa coreana desarrolla sus operaciones en la denominada zona de cooperación Catamarca-Salta, donde lleva adelante el proyecto Sal de Oro. En ese marco, inaugurará la Planta de Carbonato de Litio N.º 2, que tendrá una proyección de producción de 25.000 toneladas anuales.

La puesta en funcionamiento de esta planta constituye el primer hito de un mes en el que se sucederán nuevas inauguraciones vinculadas con la producción de carbonato de litio en la Puna.

Río Tinto tendrá dos inauguraciones el 28 de octubre

El segundo gran momento del cronograma llegará el 28 de octubre, cuando Río Tinto concrete dos inauguraciones relacionadas con sus proyectos en Catamarca.

Una de ellas corresponderá a la Planta de Carbonato de Litio del proyecto Sal de Vida, donde se prevé alcanzar una producción de 15.000 toneladas anuales. La segunda estará vinculada con el proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Allí se pondrá en marcha la expansión de Fénix 1B, que llevará la producción a 38.000 toneladas anuales.

De esta manera, Río Tinto tendrá durante la misma jornada dos hitos vinculados con el crecimiento de su producción de litio en la provincia, uno asociado con Sal de Vida y otro con la expansión del proyecto Fénix.

Galan Litio prepara la puesta en marcha de Hombre Muerto Oeste

El cuarto proyecto incluido en el cronograma de octubre corresponde a Galan Litio.

La empresa australiana tiene previsto inaugurar durante el transcurso del mes su planta de Carbonato de Litio del proyecto Hombre Muerto Oeste. La fecha del acto todavía se encuentra a definir. La planta tendrá una proyección de producción de 5.000 toneladas anuales.

La incorporación de Hombre Muerto Oeste al calendario de inauguraciones completa un mes en el que diferentes proyectos de la Puna avanzarán en sus respectivas instalaciones productivas.

En conjunto, las iniciativas previstas para octubre representan una nueva etapa en el desarrollo de la minería del litio en Catamarca.

El impacto esperado en la provincia

El gobernador Raúl Jalil celebró la puesta en marcha de las nuevas plantas y destacó el proceso de trabajo desarrollado durante los últimos años entre los distintos actores involucrados.

"Vivimos un momento histórico para la minería del litio. Después de muchos años de trabajo conjunto entre las comunidades, empresas y el Estado provincial, ponemos en marcha proyectos que permitirán el despegue de la minería en Catamarca", afirmó. El mandatario también vinculó el crecimiento de la producción con una serie de efectos económicos y productivos para la provincia.

Según sostuvo, "la puesta en marcha de la producción de estos proyectos permitirá el ingreso de más regalías, más exportaciones, más desarrollo de proveedores locales, más empleo local y para las comunidades, y más obras para el desarrollo de todo el Oeste catamarqueño".

La expectativa oficial está puesta, de esta manera, en que el incremento de la producción minera genere un efecto sobre distintos componentes de la actividad económica provincial, desde las regalías y las exportaciones hasta el empleo, los proveedores y las obras.

El respaldo del RIGI a las inversiones

Uno de los elementos señalados como relevantes para el inicio de producción de estos nuevos proyectos es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional.

El régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y estabilidad jurídica para inversiones mineras y de infraestructura de gran escala. Las empresas que forman parte de los proyectos que tendrán inauguraciones durante octubre realizaron inversiones a través de este régimen.

Los montos informados para cada iniciativa son:

Hombre Muerto Oeste: operado por la australiana Galan Litio, con una inversión estimada de USD 217 millones .

operado por la australiana Galan Litio, con una inversión estimada de . Fénix etapa 1B, expansión: operado por Minera del Altiplano-Río Tinto, con una inversión de USD 531 millones .

operado por Minera del Altiplano-Río Tinto, con una inversión de . Sal de Oro: operado por Posco Argentina y ubicado en la zona de cooperación en el límite entre Catamarca y Salta, con una inversión de USD 547 millones .

operado por Posco Argentina y ubicado en la zona de cooperación en el límite entre Catamarca y Salta, con una inversión de . Sal de Vida: operado por Galaxy Lithium S.A., con adhesión de Río Tinto al RIGI, y una inversión de USD 818 millones.

Estos proyectos concentran inversiones de gran magnitud destinadas tanto a nuevas instalaciones como a ampliaciones de capacidad productiva.

Más inversiones mineras proyectadas en Catamarca

El movimiento de capitales vinculado con el RIGI no se limita a las empresas que inaugurarán sus plantas durante octubre. Existen además otros proyectos que prevén importantes inversiones en territorio catamarqueño.

Entre ellos se encuentra Abra Silver, correspondiente al proyecto Diablillos, que realizará una inversión estimada de USD 760 millones destinada a la construcción de su campamento y planta de producción. También figura Zijin-Liex, con el proyecto Tres Quebradas, que prevé invertir USD 600 millones para ampliar su proyecto.

A su vez, Glencore, a través del proyecto MARA Agua Rica, tiene prevista una inversión superior a los USD 400 millones.

El conjunto de estas iniciativas amplía el panorama de inversiones vinculadas con la actividad minera en Catamarca y muestra que el proceso no se limita a las cuatro inauguraciones previstas para octubre.