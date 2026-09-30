El dólar cortó su racha alcista y el BCRA cierró el mes con compras récord, pero reservas a la baja

Luego de transitar una serie de jornadas en las que cotizó firmemente al alza, el mercado cambiario experimentó un giro definitivo. El billete verde cortó esa tendencia alcista e hilvanó su tercera rueda consecutiva a la baja, marcando un compás de espera en las principales plazas cambiarias del país.

En el segmento institucional, el tipo de cambio mayorista culminó sus operaciones en los $1.517. Esta cifra representó una baja de cinco pesos respecto de su último cierre, lo que equivale a un retroceso porcentual del 0,3%. Al hacer el balance mensual, este segmento cerró septiembre acumulando una suba moderada de $8,5.

Sin embargo, uno de los aspectos más analizados por los operadores es la distancia respecto a las bandas de intervención o techos teóricos. La brecha con el techo cambiario continúa siendo elevada, dado que el mismo se encuentra ubicado en los $1.919,4, lo que configura una diferencia del 27%.

Por su parte, el tipo de cambio minorista mostró un comportamiento idéntico en sintonía con la plaza mayorista. En la pizarra tradicional del Banco Nación, la cotización cerró en $1.540 para la venta, coronando la jornada del jueves con una baja de cinco pesos, equivalente también a un -0,3%. Analizando el mercado en un plano más amplio, el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) determinó que el dólar oficial cotizó a $1.539,87 para la venta y a $1.486,11 para la compra. En la contabilidad total del noveno mes del año, esta variable experimentó un incremento de $10.

El pulso de los mercados paralelos y financieros

Mientras el segmento oficial experimentaba este reacomodamiento a la baja, los mercados paralelos y bursátiles mantuvieron dinámicas más estabilizadas pero con matices propios de fin de mes.

El dólar informal o "blue" se movió con absoluta tranquilidad en la plaza cambiaria, operando en los $1.560 sin registrar cambios en su cotización diaria. No obstante, al trazar la línea de todo septiembre, este segmento informal acumuló un incremento marginal de apenas $5.

En la misma línea, los tipos de cambio financieros operaron con leves mermas, acompañando la tónica general del mercado:

El dólar MEP cerró el noveno mes del año en los $1.548,7, lo que arrojó una variación negativa casi imperceptible del -0,01%.

El Contado Con Liquidación (CCL) hizo lo propio al concluir su cotización en los $1.614,2, marcando un descenso diario del -0,3%.

Intervención oficial: la mayor compra del mes y el balance de reservas

En el frente monetario, la autoridad monetaria protagonizó una jornada clave en la que concretó la mayor compra del mes. El BCRA cerró septiembre con un saldo comprador acumulado de US$ 473 millones, cifra que se posiciona como una de las más bajas registradas en lo que va del año.

Hasta la penúltima rueda, la entidad había efectuado adquisiciones diarias que no alcanzaban el récord mensual; sin embargo, esa marca quedó relegada al segundo lugar luego de que la institución adquiriera US$ 160 millones en una sola jornada a través del Mercado Libre de Cambios (MLC).

Con esta última inyección de divisas, el total de dólares comprados por el organismo asciende hasta los US$ 14.568 millones. Cabe recordar que la autoridad monetaria sostuvo, al momento de presentar la "fase 4" de su programa monetario, que el objetivo estratégico fijado para este 2026 es acumular entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, una meta supeditada directamente a la evolución de la demanda real de dinero y a la liquidez general del mercado de cambios.

A pesar de este resultado positivo en materia de compras en el mercado oficial de cambios, las reservas internacionales volvieron a registrar una contracción nominal. Hacia el cierre de este jueves, las reservas internacionales brutas se ubicaron en los US$ 46.090 millones. Esto representó una caída neta de US$ 1.392 millones, un fenómeno explicado fundamentalmente por los movimientos y pagos bancarios ordinarios que tradicionalmente se efectúan al cierre de cada mes.