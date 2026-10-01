Mercado automotor: septiembre cerró con casi 50.000 patentamientos y es el segundo mejor mes de 2026

El mercado de autos 0 km consiguió durante septiembre un resultado que permitió moderar la tendencia negativa que había marcado buena parte de 2026. Las ventas lograron superar la barrera de los 47.000 patentamientos que se habían proyectado y, con un último día de intensa actividad en los registros, llegaron a 49.814 unidades entre todos los segmentos y categorías.

El dato fue difundido durante la última hora de este miércoles a través del informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) y confirmó un comportamiento que el sector esperaba con atención.

El volumen alcanzado convirtió a septiembre en el segundo mejor mes de 2026, solamente por detrás de enero, que habitualmente ocupa el primer lugar en los patentamientos de cada año. Además, el resultado representó un crecimiento del 10,7% respecto de agosto, consolidando una mejora en el ritmo de comercialización durante el último período.

Uno de los aspectos destacados del cierre fue precisamente el fuerte movimiento registrado durante la última jornada de actividad. Cerca de 6.000 vehículos fueron patentados en ese último día, en un sprint final impulsado por las marcas que permitió que el mercado alcanzara prácticamente las 50.000 unidades.

Por primera vez se achicó la brecha interanual

Aunque los números de 2026 continúan por debajo de los registrados durante el año anterior, septiembre introdujo una modificación relevante en la evolución acumulada.

En la comparación específica con septiembre de 2025, las matriculaciones fueron 11,4% inferiores. Durante aquel mes se habían vendido 56.241 unidades, una cifra que establece una base de comparación elevada para el resultado de este año. Sin embargo, el comportamiento de septiembre permitió revertir una tendencia que venía profundizándose. Desde abril, la diferencia interanual acumulada se había ampliado de manera consecutiva hasta agosto, cuando alcanzó el 13,3%.

Las casi 50.000 operaciones concretadas en septiembre lograron reducir esa distancia y llevaron la brecha acumulada hasta el 13%.

El movimiento adquiere relevancia dentro de la evolución del mercado porque se trata de la primera vez en el año en que esa diferencia deja de ampliarse.

Un escenario que vuelve a generar optimismo

El resultado de septiembre también es observado con mayor optimismo porque el mismo mes de 2025 había sido particularmente favorable para el mercado automotor. Aquel desempeño positivo se produjo antes de la caída que atravesó el sector durante octubre y noviembre del año pasado, período en el que la inestabilidad política generada por las elecciones de medio término repercutió sobre el mercado.

De acuerdo con la información disponible, ese escenario produjo un aumento en la cotización del dólar y una suba de las tasas de interés, factores que derivaron en niveles muy bajos de ventas de autos nuevos.

Por eso, el desempeño de septiembre de este año no solamente representa una mejora frente a agosto, sino también un cambio en la trayectoria de la brecha acumulada respecto de 2025.

Toyota volvió a liderar entre las marcas

En el ranking de marcas, Toyota confirmó las cifras que habían surgido de los cortes parciales del mes y terminó septiembre en el primer puesto, con 7.820 unidades patentadas.

El segundo lugar correspondió a Fiat, que alcanzó 5.447 unidades, mientras que Volkswagen quedó tercera con 5.321 patentamientos. La cuarta posición fue para Ford, con 4.997 unidades, seguida por Chevrolet, que registró 4.069.

Las diez marcas con mejor desempeño durante septiembre se completaron de la siguiente manera:

Toyota: 7.820 unidades.

7.820 unidades. Fiat: 5.447.

5.447. Volkswagen: 5.321.

5.321. Ford: 4.997.

4.997. Chevrolet: 4.069.

4.069. Renault: 3.629.

3.629. Peugeot: 2.433.

2.433. Citroën: 1.597.

1.597. BYD: 1.584.

1.584. Nissan: 1.185.

La última marca con más de 1.000 ventas en septiembre registró 1.173 unidades, mientras que el resto de las marcas no logró alcanzar las cuatro cifras.

BYD encabezó los eléctricos y Toyota los híbridos

El segmento de vehículos electrificados también tuvo sus propios liderazgos. Entre los importadores de autos eléctricos, nuevamente BYD ocupó el primer lugar del mes, con 565 unidades.

Detrás se ubicaron JMEV, con 65; Baic, con 64; Arcofox, con 58; y Chevrolet, con 56. En el mercado de autos híbridos, en tanto, Toyota volvió a quedar al frente con 1.703 unidades. La siguieron Ford, con 1.079, y BYD, con 1.019.

El comportamiento de estos segmentos se incorporó así al resultado general de septiembre, en un mes en el que el mercado consiguió acercarse a las 50.000 unidades y mejorar respecto del período anterior.

La Hilux volvió a encabezar el ranking de modelos

Al analizar los patentamientos por modelo, la Toyota Hilux se quedó con el primer puesto absoluto, con 3.036 vehículos vendidos. La segunda posición fue para otra pickup nacional, la Ford Ranger, que alcanzó 2.221 unidades.

El tercer lugar correspondió a la Ford Territory, que volvió a destacarse como el auto importado más vendido y el SUV de mayor demanda del mercado, con 1.975 matriculaciones. Muy cerca quedó la Volkswagen Amarok, que sorprendió al mercado al ubicarse cuarta con 1.970 unidades y regresar al Top 5 absoluto del ranking.

El quinto lugar fue para el Fiat Cronos, con 1.702 unidades, seguido por el Toyota Yaris Cross, que registró 1.549. Más atrás aparecieron el Peugeot 208, con 1.181; el Toyota Corolla Cross, con 1.133; el Volkswagen Tera, con 1.120; y el Chevrolet Onix, con 1.106 patentamientos.

Los modelos eléctricos e híbridos más elegidos

Dentro de los modelos eléctricos, el liderazgo volvió a corresponder al BYD Dolphin Mini, que alcanzó 495 unidades. El ranking continuó con el BYD Yuan Pro, con 70; el JMEV Easy, con 65; el Baic EU5, con 64; y el Chevrolet Spark, con 56.

En los híbridos, la Ford Territory volvió a ocupar el primer lugar con 1.072 automóviles vendidos. El segundo puesto fue para el Toyota Corolla Cross, con 734, mientras que el Toyota Yaris Cross alcanzó 673.

El listado se completó con el Baic BJ30, que registró 599 unidades, y el Chery Tiggo 7, con 588.

Así, septiembre dejó un dato central para el mercado automotor de 2026: 49.814 patentamientos, un crecimiento mensual del 10,7% y una reducción de la brecha interanual acumulada del 13,3% al 13%. El resultado, además, convirtió al mes en el segundo mejor del año y marcó, por primera vez desde abril, un cambio en la tendencia negativa que venía ampliándose período tras período.