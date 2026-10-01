El BCRA sorprendió en el cierre de septiembre y compró US$160 millones en una sola jornada

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró septiembre con una intervención compradora que se destacó por su magnitud. En la última jornada del mes, la entidad adquirió US$160 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), en lo que constituyó su mayor compra diaria de divisas de los últimos dos meses.

La operación marcó un cierre de elevada intensidad para el mercado cambiario, tanto por el monto adquirido por la autoridad monetaria como por el volumen total de negocios registrado durante la jornada. En el mercado de contado se negociaron US$1.033,6 millones, una cifra que representa el nivel diario de operaciones más elevado de todo 2026.

Dentro de ese volumen, las compras realizadas por el Banco Central alcanzaron los US$160 millones. De esta manera, la entidad que preside Santiago Bausili absorbió el 15,5% del total operado en el Mercado Libre de Cambios durante la jornada.

El resultado diario también se ubicó muy por encima del ritmo promedio que había mostrado el organismo durante septiembre.

La mayor compra diaria en dos meses

La adquisición de US$160 millones representó para el Banco Central su mejor rueda compradora desde el 24 de julio. El dato adquiere relevancia al compararlo con el comportamiento que había tenido la entidad durante el resto del mes. El promedio diario de compras registrado en septiembre había sido de apenas US$21,5 millones.

La diferencia entre ese promedio y la operación concretada en el cierre mensual muestra la intensidad de la última jornada: la compra de US$160 millones fue varias veces superior al promedio diario de adquisiciones del mes. La intervención del último día permitió reforzar significativamente el resultado de la jornada, aunque no alcanzó para modificar el balance general que dejó septiembre.

Septiembre terminó con US$473 millones de compras

A pesar de la aceleración registrada en la última rueda, el resultado mensual del Banco Central mostró un saldo positivo de US$473 millones.

Ese monto convirtió a septiembre en el mes con el menor volumen mensual de acumulación de divisas en lo que va de 2026. La situación refleja la diferencia entre el fuerte desempeño del último día y el comportamiento general del mercado a lo largo del mes. Mientras la jornada de cierre estuvo marcada por una compra de US$160 millones, el acumulado mensual terminó siendo el más bajo del año.

De esta manera, el cierre de septiembre dejó dos referencias diferentes sobre la intervención del organismo: por un lado, una operación diaria particularmente elevada y, por otro, un resultado mensual que mostró un ritmo de acumulación inferior al registrado en los meses anteriores.

Las reservas internacionales retrocedieron

En paralelo con la intervención compradora del Banco Central, las reservas internacionales brutas registraron un retroceso diario de US$1.392 millones.

Con esa variación, las reservas finalizaron el noveno mes del año en US$46.090 millones. El movimiento registrado en el cierre de septiembre no estuvo vinculado, según la información consignada, con ventas netas de divisas por parte del organismo monetario. De acuerdo con lo publicado por Ámbito, la contracción respondió a movimientos contables y financieros habituales de fin de mes por parte de los bancos.

Estos movimientos, según la información difundida, no implican ventas netas de divisas por parte del Banco Central. Además, se prevé que comiencen a revertirse durante las primeras ruedas de octubre. Así, la evolución diaria de las reservas debe observarse en conjunto con la intervención cambiaria realizada por el organismo, ya que el retroceso registrado en el cierre mensual respondió a movimientos de otra naturaleza.

El balance acumulado de 2026 supera la meta inicial

Más allá del resultado particular de septiembre, el Banco Central cerró el mes con un dato acumulado relevante para el conjunto del año.

Con las operaciones concretadas hasta el cierre mensual, el saldo acumulado de compras netas del BCRA durante 2026 llegó a US$14.568 millones. Ese volumen se ubicó por encima de la meta anual inicial de US$10.000 millones.

La diferencia entre ambos valores muestra que, pese al menor ritmo de acumulación registrado durante septiembre, el resultado acumulado del año continúa superando el objetivo planteado inicialmente.

Los números del cierre de septiembre permiten resumir el escenario de la siguiente manera: