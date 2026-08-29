Catamarca quedó por debajo del promedio nacional en un índice de UNICEF sobre la infancia

El lugar donde nace y crece una niña, niño o adolescente puede influir de manera significativa en sus oportunidades. Así lo plantea un nuevo informe de UNICEF, que analizó las condiciones de vida de las infancias en las 24 jurisdicciones argentinas y ubicó a Catamarca por debajo del promedio nacional.

El estudio "Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia" elaboró el Índice Provincial de Niñez (IPN), una herramienta que permite comparar la situación de niñas, niños y adolescentes a partir de cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia.

El indicador utiliza una escala de 0 a 1: cuanto más elevado es el resultado, más favorables son las condiciones relativas. En la medición correspondiente a 2025, el promedio nacional fue de 0,630 puntos, mientras que Catamarca alcanzó 0,568.

Catamarca, por debajo de la media del país

El resultado obtenido por la provincia refleja dificultades en diferentes aspectos vinculados con las condiciones de vida de niños y adolescentes.

Uno de los principales desafíos aparece en la dimensión de condiciones materiales, donde Catamarca obtuvo 0,57 puntos, frente a los 0,67 del promedio nacional.

Este componente contempla variables relacionadas con los ingresos familiares, la pobreza extrema y las necesidades básicas insatisfechas, entre otros indicadores que permiten observar las condiciones materiales en las que viven las infancias.

El contraste es mayor al comparar el resultado provincial con las jurisdicciones que encabezaron el índice. Tierra del Fuego obtuvo 0,820 puntos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 0,809. Detrás se ubicaron Neuquén, Chubut y Río Negro.

En el extremo inferior del ranking quedó Formosa, con 0,349 puntos.

Catamarca fue una de las dos provincias que retrocedieron en la última década

Uno de los datos que más llama la atención en el caso de Catamarca surge al analizar la evolución del índice durante los últimos diez años.

Según el informe de UNICEF, 22 de las 24 jurisdicciones mejoraron su resultado entre 2016 y 2025. Catamarca y La Rioja fueron las únicas provincias cuyo índice correspondiente a 2025 quedó por debajo del registrado al comienzo de la serie.

De esta manera, mientras el indicador mostró una evolución favorable en la mayoría de las provincias, Catamarca terminó el período con un resultado inferior al de 2016.

El dato no implica que todas las condiciones vinculadas con la infancia hayan empeorado en la provincia, sino que el desempeño conjunto de las dimensiones contempladas por el índice resultó inferior al registrado al inicio de la medición.

Educación, salud y violencia también forman parte del índice

El informe advierte que las desigualdades que atraviesan a las infancias argentinas no pueden explicarse únicamente por las condiciones económicas.

El Índice Provincial de Niñez combina cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia. De esta manera, busca ofrecer una mirada integral sobre las oportunidades y las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes en cada territorio.

La dimensión educativa presentó el promedio más bajo a nivel nacional, con 0,48 puntos. En el área de salud, el análisis contempla indicadores como mortalidad infantil, bajo peso al nacer y vacunación.

La dimensión vinculada con la violencia incorpora, a su vez, indicadores relacionados con la protección de las infancias.

El lugar donde nacen también marca diferencias

Para UNICEF, las desigualdades territoriales representan una de las principales fuentes de disparidad para la niñez argentina. Las condiciones en las que crecen los chicos pueden variar significativamente según la provincia en la que viven.

El informe plantea así un desafío para las políticas públicas: identificar los territorios y las áreas donde se concentran las mayores dificultades y orientar recursos y acciones específicas.

En el caso de Catamarca, el resultado de 2025 y su evolución durante la última década muestran la necesidad de observar de manera particular las condiciones materiales y las demás dimensiones que conforman el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El objetivo, según el planteo de UNICEF, es que el lugar de nacimiento no termine determinando las oportunidades que tendrá cada niña, niño o adolescente a lo largo de su vida.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.