Catamarca superó los 320 millones de dólares en exportaciones y es récord

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte oficializó un nuevo informe sobre el desempeño de las exportaciones de Catamarca correspondiente a mayo de 2026, un período que mostró resultados históricos para el comercio exterior provincial y consolidó una tendencia de crecimiento sostenido que posiciona a la provincia entre las jurisdicciones con mejor desempeño exportador del país.

De acuerdo con los datos elaborados sobre la base de información del INDEC y organismos especializados, durante mayo de 2026 las exportaciones catamarqueñas alcanzaron los 71,8 millones de dólares. La cifra representa un incremento interanual del 144,5% en comparación con los 29,4 millones de dólares registrados en el mismo mes de 2025, marcando uno de los avances más significativos de los últimos años para la economía provincial.

Un crecimiento que duplica el año anterior

El fuerte desempeño observado durante mayo también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de Catamarca alcanzaron los 321,4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 104,8% respecto del mismo período de 2025.

Los resultados muestran una expansión sostenida de las ventas externas y evidencian una dinámica que supera ampliamente los niveles registrados durante el año anterior. El comportamiento del comercio exterior provincial se destaca además por la magnitud de su crecimiento en comparación con otras escalas territoriales.

Mientras las exportaciones argentinas registraron una suba del 34,4% y las correspondientes a la región del NOA crecieron un 32,5%, Catamarca logró expandir sus ventas externas un 144,5%, una diferencia que la ubica entre las provincias con mayor crecimiento exportador del país durante 2026.

La industria como el principal motor exportador

El informe destaca que las Manufacturas de Origen Industrial continúan siendo el principal sostén del comercio exterior catamarqueño. En lo que va del año, este sector representa el 95,26% del total exportado, ratificando el protagonismo que viene adquiriendo la actividad industrial dentro de la estructura económica provincial.

Durante mayo, las Manufacturas de Origen Industrial concentraron el 94,1% de las exportaciones provinciales, con ventas por 67,6 millones de dólares. Este desempeño convirtió al sector en el principal responsable del crecimiento observado en el período.

Los datos muestran que las manufacturas industriales registraron una suba interanual del 177,8%, generando más de 43 millones de dólares adicionales en relación con el mismo período del año pasado. Este incremento explica gran parte del salto exportador alcanzado por la provincia y reafirma el peso creciente de la industria en la generación de divisas.

Los demás sectores exportadores

Detrás del predominio industrial, los Productos Primarios ocuparon el segundo lugar dentro de la estructura exportadora provincial. Durante mayo registraron exportaciones por 2,7 millones de dólares, equivalentes al 3,8% del total comercializado al exterior.

En tercer lugar se ubicaron las Manufacturas de Origen Agropecuario, que alcanzaron ventas por 1,5 millones de dólares y representaron el 2,1% del total exportado durante el mes. En cuanto a la evolución de cada rubro, las Manufacturas de Origen Agropecuario también mostraron una variación positiva, con un crecimiento interanual del 52,5%, consolidando una trayectoria ascendente dentro de la estructura exportadora provincial.

Por el contrario, los Productos Primarios registraron una caída del 32,8% en comparación con el mismo período del año anterior, convirtiéndose en el único segmento que mostró una retracción dentro del conjunto de actividades vinculadas al comercio exterior.

Otro dato destacado del informe es que durante mayo no se registraron exportaciones correspondientes al rubro Combustibles y Energía.