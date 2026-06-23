El dólar oficial tuvo su sexta alza consecutiva y vuelve a niveles de enero

El dólar mayorista protagonizó un cambio de tendencia significativo al borrar completamente la baja que había acumulado desde comienzos del año. En lo que va de junio, el tipo de cambio suma una suba de 4,5%, en un contexto donde la presión compradora se intensifica y el mercado vuelve a posicionarlo en niveles similares a los observados a comienzos de enero.

Este movimiento se da en un escenario estacional particular: el inicio del segundo semestre, históricamente asociado a una disminución en la oferta de divisas como consecuencia del final de la cosecha gruesa. Esta variable introduce un factor de atención adicional para los operadores del mercado cambiario.

Cotización oficial: subas generalizadas y brecha con el esquema cambiario

El tipo de cambio mayorista ganó $10 y se ubicó en $1.471,5 para la venta, manteniéndose aún lejos del techo del esquema de bandas cambiarias. En este marco, la brecha con dicho techo alcanza el 22,1%, un dato que refleja el margen existente antes de alcanzar niveles de intervención más directa.

En paralelo, el mercado de contado mostró una actividad elevada, con operaciones que superaron los US$ 645,7 millones, evidenciando un nivel de liquidez significativo en el segmento spot.

Mercado de futuros: subas moderadas y expectativas de ajuste

En el segmento de dólar futuro, los contratos registraron incrementos de hasta el 0,7% en los tramos correspondientes a 2026, lo que indica una expectativa de ajuste gradual del tipo de cambio en el mediano plazo.

Las proyecciones del mercado aportan un marco adicional de lectura:

El tipo de cambio mayorista se estima en $1.474,5 para fines de junio .

. Para el cierre del año, el mercado proyecta un valor de $1.647,5.

En términos de volumen operado, el segmento de futuros alcanzó un total de US$ 1.657 millones, consolidando una operatoria de relevancia en la formación de expectativas cambiarias.

Dólar minorista y cotizaciones bancarias: subas en toda la línea

El comportamiento alcista también se reflejó en el segmento minorista. En el Banco Nación (BNA), el tipo de cambio avanzó $10, ubicándose en:

$1.440 para la compra

$1.490 para la venta

Como consecuencia directa, el dólar tarjeta escaló hasta los $1.937, ampliando su distancia respecto de los valores oficiales minoristas.

En tanto, el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA) ubicó el tipo de cambio en $1.491,13, reforzando la tendencia general de alza en el sistema.

Mercados paralelos: MEP, CCL y blue acompañan el movimiento

Las cotizaciones paralelas también acompañaron el recorrido alcista del mercado oficial, mostrando incrementos sincronizados:

Dólar MEP: sube 1,3% a $1.504,58

sube 1,3% a Contado con liquidación (CCL): avanza 1,6% a $1.554,49

avanza 1,6% a Dólar blue: se ubica en $1.505 para la venta

El comportamiento coordinado de estos segmentos refuerza la lectura de un mercado cambiario en ajuste simultáneo en todas sus variantes.

El Banco Central y la dinámica de acumulación de reservas

En paralelo a la evolución de los tipos de cambio, el Banco Central (BCRA) mantuvo su racha compradora, aunque con un ritmo más moderado. Durante el último lunes, la autoridad monetaria adquirió US$ 50 millones, extendiendo su participación en el mercado.

De esta forma, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 alcanzaron los US$ 10.903 millones, consolidando un volumen significativo de intervención en el mercado de cambios a lo largo del año.

Síntesis del escenario cambiario

El panorama general muestra un mercado en el que:

El dólar mayorista ya eliminó la baja del año y sube 4,5% en junio.

ya eliminó la baja del año y sube 4,5% en junio. Retorna a niveles de comienzos de enero.

El segundo semestre aparece condicionado por una menor oferta estacional de divisas .

. Todas las cotizaciones —oficiales, financieras y paralelas— registran movimientos alcistas.

El BCRA continúa comprando divisas, aunque a menor ritmo.

En conjunto, los datos describen un sistema cambiario en reacomodamiento, donde las expectativas, los flujos estacionales y la dinámica de intervención oficial convergen en una misma dirección: una presión alcista extendida en todos los segmentos del mercado.