Cerró la paritaria de Comercio: de cuánto será el aumento que recibirán los empleados

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que establece una suba salarial del 5% para los trabajadores del sector mercantil.

El entendimiento involucra a todos los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, uno de los más representativos del país en términos de cantidad de trabajadores alcanzados. La negociación refleja una instancia clave dentro del esquema de actualización salarial en un contexto donde los acuerdos periódicos resultan determinantes para el sostenimiento del poder adquisitivo.

Detalles del incremento: tramos y características

El aumento pactado presenta características específicas tanto en su forma de aplicación como en su impacto sobre los salarios:

Incremento total: 5% sobre las escalas de remuneraciones básicas.

5% sobre las escalas de remuneraciones básicas. Base de cálculo: valores correspondientes al mes de marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

valores correspondientes al mes de marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha. Carácter del aumento: Remunerativo No acumulativo



La implementación se realizará de manera escalonada, distribuyendo el impacto en tres momentos consecutivos:

2% a partir de abril de 2026

1,5% desde mayo de 2026

1,5% restante a partir de junio de 2026

Este esquema de aplicación gradual permite desagregar el incremento total en fases, lo que configura una dinámica de actualización progresiva de los salarios básicos dentro del convenio.

Suma fija no remunerativa: un complemento adicional

Además del incremento porcentual, el acuerdo incluye el pago de una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos. Este monto se integrará a los ingresos de los trabajadores bajo condiciones específicas:

Se adiciona a la suma no remunerativa que ya se viene abonando.

que ya se viene abonando. Mantendrá su carácter no remunerativo en los recibos de sueldo.

La inclusión de este pago refuerza el esquema de compensación acordado, sumando un componente fijo que complementa la actualización porcentual de las escalas salariales.

Vigencia y alcance del acuerdo

El acuerdo tendrá vigencia a partir del 1° de abril de 2026 y alcanzará a la totalidad del personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto implica que su aplicación será uniforme para todos los trabajadores comprendidos en dicha normativa laboral, consolidando un marco común para el sector.

Una excepción territorial específica

Dentro del entendimiento, las partes dejaron establecido un punto relevante en materia de alcance geográfico. Se aclaró expresamente que:

Los incrementos acordados no serán vinculantes para las negociaciones salariales que se desarrollen en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego .

que se desarrollen en la . No obstante, las sumas resultantes del acuerdo constituirán el mínimo convencional vigente una vez producida la homologación.

Este aspecto introduce una diferenciación puntual dentro del esquema general, reconociendo particularidades en las negociaciones salariales de esa jurisdicción específica.

Un acuerdo estructurado en múltiples dimensiones

El nuevo acuerdo paritario del sector mercantil se configura a partir de tres ejes principales:

Actualización porcentual de salarios básicos Incorporación de una suma fija no remunerativa Definición de alcances y excepciones territoriales

Cada uno de estos componentes aporta una capa adicional al entendimiento, delineando un esquema integral que regula tanto los ingresos como las condiciones de aplicación.