El riesgo país volvió a superar los 630 puntos y los acciones sufrieron fuertes caídas

En el inicio de octubre, el riesgo país escaló de forma marcada y volvió a superar la barrera de los 630 puntos. Con este salto, el indicador que elabora el JP Morgan aumentó un 4,8% y se ubicó en los 636 puntos, de manera que regresa a la zona más alta del 2026 y queda a tan solo una unidad del récord de 637 puntos registrado el pasado 30 de marzo.

En el balance de lo que va del año, la prima de riesgo local ya acumula un incremento de 62 enteros, lo que representa una suba del 11,4%. Este comportamiento negativo surge como consecuencia directa del resultado desfavorable que anotaron los bonos soberanos, con caídas que llegaron hasta el 2,5% en el título GD46D. Para los analistas del mercado, este avance del indicador responde a una toma de ganancias y a un reacomodamiento de carteras propio del inicio de mes, en un escenario donde el Palacio de Hacienda sigue de cerca la acumulación de reservas y el ingreso de divisas.

El Escenario Internacional y la Agenda Presidencial

La presión sobre los bonos y acciones argentinas coincide temporalmente con la agenda oficial del presidente Javier Milei en la capital de Francia, hacia donde viajó para participar de la Argentina Week, un evento clave diseñado específicamente para promover oportunidades de inversión en el país.

Acompañado por una comitiva integrada por funcionarios, gobernadores y empresarios, el jefe de Estado busca seducir a capitales europeos bajo las nuevas reglas de juego de la economía argentina. No obstante, el clima de negocios global y las dudas locales sumaron tensión a la plaza financiera, interrumpiendo abruptamente la racha positiva con la que venían operando los títulos soberanos.

Comportamiento de los ADRs en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron octubre con el pie izquierdo, experimentando mermas generalizadas que impactaron de lleno en los principales papeles:

IRSA: Encabezó la caída con una contracción del 5,5%.

Telecom: Se ubicó segunda con un descenso del 5,1%.

Corporación América: Completó el podio negativo con una baja del 4,7%.

Del otro lado, en contraste con la tendencia predominante, se ubicaron contadas excepciones que lograron cerrar la jornada con números en verde:

Globant: Anotó la mayor suba con un 6,5%.

Ternium: Registró un incremento del 2,1%.

Tenaris: Avanzó un 0,8%.

Desempeño de la Bolsa Porteña y el Merval

En el plano local, el índice Merval comenzó la jornada a la baja al perder un 2,1% hasta situarse en los 2.758.840 puntos, mientras que medido en dólares culminó en US$1.701, lo que representa una retracción del 2,3%.

La Bolsa porteña también se acopló por completo a este mal clima financiero, con bajas lideradas por:

IRSA: Retrocedió un 5,3%.

Telecom: Cayó un 4,3%.

Metrogas: Finalizó con una merma del 4,3%.

En la vereda opuesta, el mercado local mostró resistencia únicamente en dos papeles que terminaron la rueda con ganancias marginales:

Transportadora de Gas del Norte: Subió un 0,9%.

Banco de Valores: Avanzó un 0,2%.