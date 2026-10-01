La recaudación subió 3,8% por encima de la inflación en septiembre

La recaudación tributaria alcanzó los $21,36 billones en septiembre, según informó ARCA, y registró un incremento interanual nominal del 38,3%. Al comparar esa evolución con una inflación interanual del 33,3% para el mismo período, los ingresos tributarios habrían registrado un crecimiento real del 3,8%.

El resultado se produjo a pesar del retroceso del impuesto de mayor peso dentro de la estructura recaudatoria: el IVA, que mostró una caída real del 5,4%.

El comportamiento de los distintos tributos fue heterogéneo. Mientras algunos impuestos registraron mejoras reales significativas, otros mostraron retrocesos que limitaron el desempeño general. Entre los factores que explicaron el resultado sobresalieron la evolución de Ganancias, el desempeño de los derechos de exportación y el crecimiento del Impuesto a los Combustibles.

El IVA retrocedió pese a ser el principal impuesto

El IVA, que constituye el impuesto de mayor peso en la recaudación, sumó $6,92 billones durante septiembre y registró una baja real del 5,4%. Dentro de ese resultado, el componente impositivo alcanzó los $4,72 billones y presentó una caída real del 1,7%. ARCA explicó este comportamiento por las menores reafectaciones netas negativas. En 2025 se había utilizado una mayor cantidad de saldo de IVA para cancelar otras obligaciones.

El componente aduanero tuvo una evolución todavía más negativa y registró un desplome real del 18,5%.

El retroceso del IVA, por su peso dentro del conjunto de los ingresos tributarios, constituyó uno de los principales elementos que contrastaron con el crecimiento general de la recaudación.

Seguridad Social: una mejora real del 1,6%

Los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, segundo tributo en importancia, alcanzaron los $4,97 billones.

El resultado representó un incremento nominal del 35,4% y una mejora real del 1,6%. De acuerdo con ARCA, el comportamiento estuvo relacionado con el aumento de la remuneración bruta promedio y con una mayor distribución de facilidades de pago.

El resultado se produjo además en un contexto marcado por la vigencia del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y del Programa de Promoción de Empleo Registrado (PER).

De esta manera, los ingresos vinculados con la Seguridad Social se ubicaron entre los componentes que lograron superar la evolución de los precios en términos reales, aunque con una mejora considerablemente menor a la registrada por Ganancias y los derechos de exportación.

Ganancias fue uno de los grandes impulsores

El tercer impuesto en importancia fue Ganancias, que recaudó $4,77 billones, es decir, $1,85 billones más que un año atrás. En términos reales, el tributo registró un crecimiento del 22,5%, convirtiéndose en uno de los principales impulsores del resultado general de septiembre.

En este desempeño incidieron los mayores anticipos de sociedades, asociados al aumento del impuesto determinado correspondiente al período fiscal 2025. También se observó un mayor nivel de retenciones.

Ese crecimiento, sin embargo, fue atenuado por la actualización de escalas y deducciones de la cuarta categoría de acuerdo con la inflación del primer semestre. A la evolución propia del impuesto se sumó además un factor temporal que incidió en la comparación interanual.

El efecto calendario también modificó la comparación

ARCA señaló la existencia de un "efecto calendario" que favoreció la recaudación de Ganancias durante septiembre. El primer anticipo de personas humanas correspondiente al período 2026 ingresó en septiembre, mientras que el año anterior ese vencimiento había operado en agosto.

En sentido contrario, el saldo correspondiente a la declaración jurada de personas humanas del período 2025 se pagó en julio, cuando el año anterior había sido abonado en junio.

A esto se agregó que el vencimiento de la presentación fue prorrogado hasta el 13 de octubre. La combinación de estos movimientos de calendario tuvo incidencia en la comparación entre septiembre de este año y el mismo mes del año anterior, particularmente dentro del comportamiento de Ganancias.

Los derechos de exportación con mejor desempeño real

El tributo que mostró el mejor desempeño real durante septiembre fueron los derechos de exportación, que recaudaron $1,12 billones y registraron un incremento real del 49,4%.

El resultado estuvo relacionado con distintos factores. Entre ellos se encontraron el aumento del tipo de cambio, los mayores precios del complejo sojero y cerealero y de los hidrocarburos, además de las mayores exportaciones de combustibles y minerales.

También tuvo peso una base de comparación baja. Durante junio y julio de 2025 se habían adelantado pagos como consecuencia de la baja de alícuotas. A su vez, en septiembre de 2025 regía transitoriamente una alícuota del 0% para varios productos, establecida por el Decreto 682/2025. Estos elementos contribuyeron a explicar la fuerte mejora interanual registrada por los derechos de exportación.

Combustibles, importaciones y Bienes Personales

El Impuesto a los Combustibles recaudó $705.907 millones en septiembre y registró una mejora real del 15,7%. Según la información de ARCA, este crecimiento se explicó en mayor medida por las actualizaciones del tributo.

En el otro extremo se ubicaron los derechos de importación y otros, que sumaron $730.426 millones y registraron un retroceso real del 23,3%. También presentó una caída significativa Bienes Personales, que recaudó $93.931 millones, con una disminución real del 27,5%. En este caso, el resultado se produjo en un mes sin vencimientos.

Créditos y Débitos casi sin cambios reales

El Impuesto a los Créditos y Débitos recaudó $1,60 billones y registró un descenso real del 0,2%. En septiembre contó con un día hábil más que en 2025, un factor que incidió sobre la comparación interanual. Sin embargo, durante el período ya se encontraban vigentes las nuevas exenciones establecidas por el Decreto 475/2026.

El resultado dejó al tributo prácticamente estable en términos reales, aunque con una leve variación negativa.