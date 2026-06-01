Comienza el pago del aguinaldo: esta es la fecha límite para cobrarlo

A partir de este 1° de junio, las empresas de todo el país ya pueden comenzar a depositar el primer medio aguinaldo correspondiente al año 2026. Se trata de una de las obligaciones laborales más relevantes para los empleadores y de un ingreso esperado por millones de trabajadores en relación de dependencia.

La normativa vigente establece que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse hasta el 30 de junio. Sin embargo, la legislación contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles adicionales, situación que habilita a algunas compañías a concretar el pago durante los primeros días de julio sin incumplir el marco legal.

El aguinaldo constituye un derecho laboral obligatorio y forma parte de las remuneraciones que perciben los trabajadores registrados en Argentina. Su pago se realiza en dos cuotas anuales, una correspondiente al primer semestre y otra al segundo semestre del año.

Qué es el Sueldo Anual Complementario

El Sueldo Anual Complementario, conocido habitualmente como aguinaldo o SAC, equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante cada semestre.

La primera cuota toma como referencia los salarios cobrados entre enero y junio, mientras que la segunda considera las remuneraciones percibidas entre julio y diciembre.

La finalidad de este mecanismo es garantizar que los trabajadores reciban un ingreso adicional calculado sobre el momento de mayor remuneración del período, contemplando las variaciones salariales que puedan haberse producido a lo largo del semestre.

Cómo se calcula el aguinaldo

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el cálculo debe realizarse tomando como base el salario más alto percibido entre enero y junio.

Sobre ese monto se aplica el 50%, obteniéndose así el valor correspondiente al medio aguinaldo.

Para determinar cuál fue la remuneración más elevada del semestre, se consideran todos los conceptos remunerativos incluidos en el recibo de sueldo, entre ellos:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales remunerativos.

Otros conceptos salariales.

De esta manera, el cálculo no se limita exclusivamente al salario básico, sino que incorpora todos los componentes remunerativos que hayan integrado la liquidación mensual del trabajador.

Como ejemplo, si la remuneración más alta percibida durante el semestre fue de $1.000.000, el medio aguinaldo correspondiente será de $500.000.

Casos de liquidación proporcional

No todos los trabajadores completan los seis meses que integran el período considerado para el cálculo del SAC.

En aquellas situaciones en las que la relación laboral comenzó durante el semestre o cuando no se trabajó la totalidad del período, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Este criterio permite adaptar el beneficio a la duración real de la prestación laboral dentro del semestre considerado para la liquidación.

Qué ocurre si la empresa no paga en término

El pago del aguinaldo no es una facultad opcional para los empleadores, sino una obligación establecida por la legislación laboral.

Por ese motivo, si una empresa no efectúa el depósito una vez vencido el plazo legal y la prórroga correspondiente, el trabajador podrá realizar el reclamo formal pertinente.

La posibilidad de reclamar surge precisamente porque el aguinaldo constituye un derecho laboral obligatorio cuyo cumplimiento debe respetarse dentro de los plazos previstos por la normativa.

Jubilados y pensionados también cobran aguinaldo

La obligación de abonar el Sueldo Anual Complementario no se limita únicamente a los trabajadores en relación de dependencia. El beneficio también alcanza a jubilados y pensionados.

Según informó ANSES, el aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 será depositado automáticamente junto con los haberes de junio, sin que los beneficiarios deban realizar ningún trámite adicional.

El organismo previsional calculará el SAC aplicando el mismo criterio general utilizado para el resto de los beneficiarios: se tomará el 50% del haber más alto percibido entre enero y junio de 2026.

Cronograma de pago para beneficiarios previsionales

Los jubilados y pensionados comenzarán a percibir el aguinaldo durante el mes de junio.

El depósito se realizará de acuerdo con el cronograma habitual de pagos establecido por ANSES, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

De esta manera, tanto trabajadores activos como jubilados y pensionados se preparan para recibir uno de los ingresos complementarios más importantes del año. Con el inicio del período de pago desde este 1° de junio y una fecha límite fijada para fines de mes, el primer medio aguinaldo de 2026 vuelve a ocupar un lugar central en la agenda laboral y previsional argentina.