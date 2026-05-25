Cómo acceder a la garrafa social en las zonas frías del país: los requisitos

Los hogares que residen en regiones de bajas temperaturas y no cuentan con conexión a la red de gas natural pueden acceder a un subsidio destinado a la compra de garrafas mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). El beneficio apunta especialmente a familias de bajos ingresos y busca garantizar el acceso al gas envasado en zonas donde las condiciones climáticas vuelven indispensable el uso de energía para calefacción y actividades cotidianas.

Según informó la Secretaría de Energía, el esquema contempla reintegros para la compra de garrafas en comercios adheridos y está orientado a sectores vulnerables que no disponen de servicio de gas por red. La medida alcanza tanto a hogares particulares como a personas incluidas en programas sociales y sectores con necesidades específicas.

De acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo sistema reemplazó al tradicional Programa Hogar. A diferencia del mecanismo anterior, ahora la asistencia funciona mediante devolución inmediata del dinero al momento del pago, utilizando billeteras virtuales habilitadas para operar dentro del programa.

Cómo se realiza el trámite en Mi ANSES

Para iniciar la gestión del subsidio, los usuarios deben ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, es necesario verificar los datos personales y familiares antes de completar la solicitud correspondiente dentro de la sección Programas y beneficios.

El sistema exige además que el domicilio se encuentre actualizado, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas depende directamente de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas de cada región. Este aspecto resulta central para determinar el nivel de cobertura que corresponde a cada hogar.

Las personas interesadas deben ingresar específicamente a la sección "Solicitar Tarifa Social" dentro de Mi ANSES y luego seleccionar la opción "Zona Fría". En algunos casos, se solicita contar con la factura del servicio de gas, si corresponde, para completar el trámite.

Los requisitos para acceder al subsidio

El beneficio contempla una serie de condiciones que deben cumplirse para acceder al reintegro destinado a la compra de garrafas. Entre los principales requisitos establecidos figuran:

No superar determinados topes de ingresos .

. No contar con conexión a la red de gas natural .

. Estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) .

. Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES.

Además, el esquema contempla situaciones especiales para determinados sectores de la población. Entre ellos aparecen:

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

. Monotributistas sociales.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios de programas sociales.

La asistencia busca contemplar las dificultades particulares de hogares que, además de enfrentar condiciones climáticas adversas, tienen menores posibilidades económicas para afrontar el costo del gas envasado.

Las provincias y regiones alcanzadas por el régimen de Zona Fría

El régimen de Zona Fría alcanza a distintas provincias y regiones del país donde las bajas temperaturas generan una mayor demanda energética durante gran parte del año.

Entre las zonas incluidas dentro del esquema aparecen:

Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Neuquén

Río Negro

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

La Puna de Jujuy y Catamarca

Sectores de San Juan, Salta, San Luis y Tucumán

La cantidad de garrafas subsidiadas varía de acuerdo con la región y con el número de integrantes de cada hogar. En provincias patagónicas como Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las temperaturas son más extremas, la cobertura anual prevista por el esquema resulta más elevada.

Controles y reinscripción obligatoria

El nuevo sistema también incorpora controles automáticos por parte de ANSES para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con las condiciones exigidas para recibir la asistencia estatal.

Según se informó, el organismo puede suspender el subsidio en caso de detectar inconsistencias en los datos declarados o cambios en la situación socioeconómica de los beneficiarios.

Asimismo, las autoridades remarcaron que quienes percibían asistencia mediante el ex Programa Hogar deberán reinscribirse obligatoriamente en el nuevo esquema para continuar accediendo al beneficio.

La actualización del sistema y la migración hacia el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados buscan reorganizar el acceso a la asistencia estatal para la compra de gas envasado en las zonas más frías del país, donde miles de familias dependen de las garrafas para afrontar las bajas temperaturas y sostener las necesidades básicas del hogar.