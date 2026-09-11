Jubilaciones, AUH y asignaciones: cuánto aumentarán en octubre tras la inflación de agosto

La difusión del índice de precios correspondiente a agosto por parte del INDEC definió el nuevo incremento que recibirán en octubre de 2026 los jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones de la ANSES.

Las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones aumentarán un 1,7% durante el décimo mes del año, de acuerdo con la evolución de los precios registrada en agosto. El mecanismo de actualización está determinado por la fórmula de movilidad establecida mediante el DNU 274/24, que establece una actualización vinculada con la evolución mensual de los precios.

La misma modalidad no se limita a los haberes jubilatorios, sino que también alcanza a otras prestaciones que paga la ANSES. Por ese motivo, el dato de inflación conocido en agosto impacta en los distintos beneficios que serán liquidados durante octubre.

La jubilación mínima llegará a $435.919,96

Con el incremento del 1,7%, el haber mínimo previsional alcanzará en octubre los $435.919,96, sin incluir el bono adicional que el Gobierno ya adelantó que otorgará a quienes perciben los haberes más bajos.

En caso de incorporar ese refuerzo de $70.000, el ingreso correspondiente a una jubilación mínima pasaría a ser de $505.919,96.

El bono de refuerzo para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al comienzo del cronograma mensual de pagos. De acuerdo con la información proporcionada, ese adicional permanece congelado en hasta $70.000 mensuales desde hace dos años. Por lo tanto, el monto de $435.919,96 corresponde al haber mínimo con el aumento, mientras que los $505.919,96 surgen de sumar el refuerzo de $70.000 ya adelantado por el Gobierno.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en octubre

Las jubilaciones y pensiones de la ANSES se actualizan tomando como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde marzo de 2024. Con la aplicación del aumento del 1,7% correspondiente a la inflación de agosto, los haberes de octubre quedarán establecidos de la siguiente manera, sin contar el bono de refuerzo:

Jubilación mínima: $435.919,96.

$435.919,96. Jubilación máxima: $2.933.328,56.

$2.933.328,56. Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $348.735,97.

$348.735,97. Pensiones No Contributivas (PNC): $305.143,98.

$305.143,98. Prestación Básica Universal (PBU): $199.413,48.

La actualización alcanza así a distintos niveles de haberes y prestaciones, con montos que varían según el beneficio correspondiente. La jubilación máxima, por ejemplo, llegará a $2.933.328,56, mientras que la PUAM se ubicará en $348.735,97.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el monto previsto para octubre será de $305.143,98, mientras que la Prestación Básica Universal alcanzará los $199.413,48.

El bono se suma al haber mínimo

El esquema de ingresos para los jubilados que perciben hasta un haber mínimo contempla además el refuerzo extraordinario que el Gobierno viene otorgando.

Ese bono, según la información disponible, puede alcanzar los $70.000 mensuales y suele ser confirmado formalmente en los días previos al inicio del cronograma de pagos de cada mes. Para octubre, el Gobierno ya adelantó que otorgará ese refuerzo a quienes menos ganan. De esta manera, un jubilado que perciba el haber mínimo de $435.919,96 y reúna las condiciones para recibir el bono tendría un ingreso de $505.919,96.

El cálculo surge directamente de la suma entre el haber actualizado y el adicional:

Haber mínimo actualizado: $435.919,96 .

. Bono de refuerzo: $70.000 .

. Total con bono: $505.919,96.

También aumenta la AUH y la AUE

El aumento definido para octubre también tendrá impacto sobre las asignaciones que paga la ANSES. Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE).

Ambas prestaciones subirán a $156.649,53 a partir de octubre, como consecuencia de la actualización vinculada con la inflación del 1,7% registrada en agosto, según informó el INDEC. El mismo mecanismo de movilidad que se aplica a las jubilaciones permite actualizar estas prestaciones de acuerdo con la evolución mensual de los precios.

De esta manera, la AUH y la AUE quedarán con el mismo monto establecido para octubre:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.649,53.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $156.649,53.

El salario familiar del SUAF también tendrá aumento

Dentro del conjunto de asignaciones alcanzadas por la actualización también se encuentra la asignación por hijo correspondiente al salario familiar del sistema SUAF.

Para octubre de 2026, este beneficio quedará en $78.334,43 para el primer escalón de ingresos. El nuevo monto forma parte del mismo proceso de actualización que se activa a partir del dato de inflación de agosto y que determina el incremento del 1,7% para las prestaciones de la ANSES.

Así, el aumento de octubre abarcará tanto a los haberes previsionales como a distintas asignaciones destinadas a familias y beneficiarios del sistema de seguridad social.

Los nuevos montos previstos para octubre

El cuadro de prestaciones actualizado con el incremento del 1,7% queda conformado por los siguientes valores:

Jubilación mínima: $435.919,96.

$435.919,96. Jubilación mínima con bono de $70.000: $505.919,96.

$505.919,96. Jubilación máxima: $2.933.328,56.

$2.933.328,56. PUAM: $348.735,97.

$348.735,97. PNC: $305.143,98.

$305.143,98. PBU: $199.413,48.

$199.413,48. AUH: $156.649,53.

$156.649,53. AUE: $156.649,53.

$156.649,53. Asignación por hijo del SUAF, primer escalón de ingresos: $78.334,43.

La actualización prevista para octubre queda así directamente vinculada al 1,7% de inflación registrado en agosto y al esquema de movilidad vigente desde marzo de 2024. Para los jubilados que perciben el haber mínimo, el monto final dependerá además de la incorporación del bono de refuerzo de hasta $70.000, cuya confirmación suele producirse antes del comienzo del calendario mensual de pagos.