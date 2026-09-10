En agosto una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), indicador utilizado para establecer el umbral de la pobreza, registró un aumento del 2,6% durante agosto de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con esta actualización, una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos chicos, necesitó contar con $1.605.497,35 de ingresos durante agosto para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El incremento mensual de la CBT adquirió particular relevancia al compararse con la evolución del índice general de precios. Mientras la canasta aumentó 2,6%, la inflación general de agosto se ubicó en 1,7%, es decir, casi un punto porcentual por debajo de la variación registrada por el indicador que determina la línea de pobreza.

En términos acumulados, la CBT registró un incremento del 22,7% desde enero de 2026, mientras que en la comparación interanual, es decir, respecto de agosto del año anterior, alcanzó una suba del 38,3%.

#DatoINDEC

Las canastas básicas alimentaria y total presentaron la misma variación mensual de 2,6% en agosto de 2026; y registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.https://t.co/u6Fwo6ifIl pic.twitter.com/mhRIPOR1Gx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

La línea de indigencia también avanzó 2,6%

El comportamiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral utilizado para determinar la línea de indigencia, fue similar durante agosto.

Según informó el INDEC, la CBA aumentó 2,6% en el octavo mes del año. De esta manera, un hogar de cuatro integrantes necesitó $726.469,38 para cubrir las necesidades alimentarias básicas consideradas para subsistir. La evolución acumulada también mostró un incremento significativo. Durante los primeros ocho meses de 2026, la CBA registró una suba del 23,2%, mientras que en los últimos doce meses acumuló un aumento del 39,6%.

De esta forma, tanto la canasta que delimita la pobreza como aquella que establece la línea de indigencia mostraron en agosto una variación mensual superior a la inflación general informada para ese período.

Alimentos, entre los rubros que explicaron la inflación

La evolución de las canastas estuvo vinculada también con el comportamiento registrado por el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas" del Índice de Precios al Consumidor.

Este segmento registró en agosto un aumento del 1,7%, la misma variación que mostró el índice general de inflación del mes. De acuerdo con lo informado por el INDEC, esta división tuvo la mayor incidencia en todas las regiones al momento de calcular el dato general de inflación.

Dentro de ese rubro, el organismo explicó que el aumento de agosto estuvo determinado por el desempeño de distintos grupos de productos, entre ellos:

Verduras, tubérculos y legumbres.

Frutas.

Pan y cereales.

El comportamiento de estos componentes formó parte de la explicación del incremento registrado durante agosto en los precios de los alimentos, en un contexto en el que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó una suba mensual del 2,6%.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar para superar la pobreza

Los valores difundidos por el INDEC permiten observar cómo cambia el ingreso necesario para superar la línea de pobreza de acuerdo con la composición y cantidad de integrantes de cada hogar. Para una persona, el ingreso requerido durante agosto fue de $519.578,43 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

En el caso de un hogar de tres personas, integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, el ingreso necesario alcanzó los $1.278.162,94.

Para la familia de referencia de cuatro integrantes, conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis años y una hija de ocho, se necesitó un ingreso mínimo de $1.605.497,35. En tanto, un hogar integrado por cinco personas, compuesto por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, tuvo que contar con $1.688.629,90 para superar la línea de pobreza durante agosto.

Los montos establecidos por el organismo muestran así diferentes niveles de ingresos necesarios según la composición de cada hogar, con la familia de cuatro integrantes como referencia central para el cálculo de la CBT.

Los ingresos mínimos para superar la indigencia

El INDEC también precisó cuánto dinero necesitaron los hogares para superar durante agosto la línea de indigencia, determinada a partir de la Canasta Básica Alimentaria.

En este caso, una persona requirió un ingreso de $235.103,36 para cubrir las necesidades alimentarias básicas contempladas por el indicador. Para un hogar de tres integrantes, el monto necesario ascendió a $578.354,27.

Los hogares compuestos por cuatro personas necesitaron $726.469,38, mientras que aquellos integrados por cinco personas debieron contar con ingresos de $764.085,92.

Los principales valores correspondientes a agosto quedaron establecidos de la siguiente manera:

Línea de pobreza - Canasta Básica Total:

Una persona: $519.578,43 .

. Hogar de tres personas: $1.278.162,94 .

. Hogar de cuatro personas: $1.605.497,35 .

. Hogar de cinco personas: $1.688.629,90.

Línea de indigencia - Canasta Básica Alimentaria: