Compañia cementera inaugura una nueva etapa en su centenario

En el marco de sus 100 años de trayectoria, Loma Negra comunicó el inicio de una nueva etapa en su historia, marcada por cambios estructurales en su esquema accionario y en su conducción.

El anuncio se produce tras la finalización exitosa del proceso de reestructuración judicial de su accionista controlante indirecto, InterCement, llevado adelante en la ciudad de San Pablo. Este proceso, que había comenzado en 2024 con el objetivo de reordenar la deuda del holding brasileño, concluyó con resultados que, según la compañía, aportan certezas fundamentales para su desarrollo futuro.

La reestructuración no solo implica un cierre de un período de reorganización financiera, sino que también abre una etapa de consolidación y proyección en el largo plazo, en un momento simbólico para la empresa como lo es su centenario.

Reprogramación de deuda

Uno de los ejes centrales del proceso finalizado es la reprogramación total de la deuda de InterCement hasta el año 2031, una medida que despeja el horizonte financiero de la estructura que controla indirectamente a Loma Negra.

Este rediseño de los compromisos financieros se complementa con un aporte de capital por parte de los nuevos accionistas, destinado a acelerar distintas áreas clave para el funcionamiento de la compañía.

La combinación de deuda reprogramada y capital fresco configura un escenario de mayor previsibilidad, que permite a la empresa proyectar estrategias de crecimiento sostenido en el tiempo.

Nueva estructura accionaria

En este nuevo contexto, Loma Negra dio la bienvenida a los nuevos accionistas de InterCement, entre los que se destacan:

LATCEM , liderado por Marcelo Mindlin

, liderado por Redwood Capital Management

Fondos administrados por Moneda-Patria Investments

La incorporación de estos actores redefine el esquema accionario y da lugar a una nueva conformación del Directorio.

Como parte de estos cambios, se confirmó que Marcelo Mindlin asumirá la presidencia del Directorio de Loma Negra, con representación de los nuevos accionistas y de los bonistas. Al mismo tiempo, se ratificó la continuidad de Sergio D. Faifman como CEO de la compañía e integrante del Directorio, una decisión que apunta a garantizar la estabilidad en la conducción ejecutiva en medio del proceso de transformación.

Futuro e historia

En el marco de este anuncio, el CEO Sergio D. Faifman destacó el valor del capital humano como elemento central en la trayectoria de la compañía.

"Estos 100 años de historia nos han demostrado que el valor más grande de Loma es su gente. Nuestro compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a nuestros clientes sigue siendo nuestra prioridad absoluta", afirmó. Además, remarcó que estos pilares no solo aseguran la continuidad del negocio, sino que también fortalecen el liderazgo de la empresa en el mercado y profundizan su compromiso con el desarrollo sostenible.