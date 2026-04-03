Con Milei, la economía crece en "K": sectores que despegan y otros que siguen en crisis

Los últimos datos oficiales sobre la actividad económica muestran una recuperación que el Gobierno presenta como un resultado positivo de su plan económico. Sin embargo, analistas privados advierten que el crecimiento no se distribuye de manera uniforme y que la dinámica impacta de forma desigual en las provincias, incluida Catamarca, donde sectores como la minería tienen un peso clave.

Según el INDEC, el PBI creció 4,4% en 2025. A esto se sumaron las cifras del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de enero, que registró una suba mensual de 0,4% y un incremento interanual del 1,9%. Para la administración de Javier Milei, estos números reflejan resultados concretos del programa económico.

No obstante, economistas del sector privado señalan que la mejora no siempre se percibe en la vida cotidiana. Explican que la recuperación presenta fuertes diferencias entre sectores y describen el fenómeno como una "economía en forma de K": algunos rubros crecen con fuerza —aunque generan menos empleo— mientras otros, más intensivos en mano de obra, continúan en retroceso.

Un informe de Econviews detalló que entre noviembre de 2023 y enero de 2025 los sectores más dinámicos fueron la intermediación financiera (+25,7%), el agro (+21,2%) y minas y canteras (+21%), impulsadas en gran medida por el desarrollo de Vaca Muerta.

En el extremo opuesto, la construcción mostró la mayor contracción (-11,3%), seguida por la administración pública (-3,3%). La industria acumuló una caída del 3,2% y continúa siendo el componente que más presiona a la baja al índice general por su elevada participación, cercana al 19% del PBI.

Desde Épyca Consultores remarcaron que cuatro sectores del EMAE alcanzaron niveles históricos máximos: explotación de minas y canteras, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza y servicios sociales y de salud, además de impuestos netos de subsidios. También indicaron que agricultura, hoteles y restaurantes, y transporte y comunicaciones se encuentran cerca de sus picos.

En contraste, señalaron como sectores perdedores a la industria, el comercio y los servicios comunitarios, sociales y personales, actividades que concentran gran parte del empleo formal e informal. Según el análisis, el modelo favorece especialmente a los sectores extractivos, muy dependientes del clima y de los precios internacionales, así como a los servicios, que tuvieron una "protección relativa" frente a la apertura comercial. En cambio, la industria manufacturera y la construcción aparecen entre los principales perjudicados.

El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, destacó un dato que explica por qué el crecimiento no llega a la economía diaria: la intermediación financiera fue uno de los sectores que más creció desde la llegada de Milei, pero redujo el empleo. "De 15 sectores, solo en cinco aumentó el empleo asalariado registrado", señaló.

Qué puede pasar en 2026

De cara al futuro, los analistas no prevén que la brecha entre sectores se cierre por completo, aunque estiman que algunas actividades en caída podrían estabilizarse.

Desde Épyca sostienen que, si los sectores que retroceden dejaran de caer, el crecimiento general sería mayor. Alejandro Giacoia, de Econviews, proyectó que agro, minería y energía seguirán con buen desempeño, mientras que algunos rubros castigados podrían mejorar si se recuperan los salarios o se reactiva el crédito.

Más cauteloso, Caprarulo advirtió que los sectores ligados al consumo interno continúan limitados en el corto plazo por el dólar barato y la caída del poder adquisitivo de las familias, lo que mantiene la economía dividida en dos velocidades.