Confirman aumento en las jubilaciones para junio y el bono de $70.000

El Gobierno nacional oficializó este viernes el aumento de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de junio. La actualización será del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación.

La medida fue confirmada a través de la resolución 139 de la ANSES, mientras que el pago del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 quedó establecido mediante el decreto 399, ambos publicados en el Boletín Oficial.

Con esta actualización, el Ejecutivo mantendrá el esquema de incrementos mensuales ajustados por inflación y, al mismo tiempo, sostendrá el bono adicional destinado a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

Cómo quedarán las jubilaciones y pensiones en junio

La resolución oficial fijó el nuevo monto de la jubilación mínima en $403.317,99. A esa suma se le agregará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $473.317,99.

Sin embargo, junio incluirá además un ingreso adicional clave para jubilados y pensionados: el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del semestre y, para quienes cobran la jubilación mínima, rondará los $201.659.

De esta manera, el ingreso total estimado para jubilados que cobran la mínima ascenderá a:

Jubilación mínima: $403.317,99

$403.317,99 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Medio aguinaldo estimado: $201.659

$201.659 Total aproximado a cobrar: $674.976,99

En paralelo, la normativa también definió los valores correspondientes a otras prestaciones previsionales.

Los montos oficiales para junio serán los siguientes:

Haber máximo: $2.713.948,17

$2.713.948,17 Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57

$184.499,57 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39

El bono extraordinario y el objetivo oficial

El bono extraordinario previsional continuará alcanzando a jubilados y pensionados de menores ingresos. El monto de hasta $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024 y se pagará junto con los haberes mensuales y el medio aguinaldo.

El adicional será percibido por:

Jubilados que cobran el haber mínimo

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC)

Pensiones por invalidez

Madres de siete hijos

El decreto 399 lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

En el texto oficial se aclaró además que el bono "no será susceptible de descuentos ni computables para ningún otro concepto". La normativa remarcó que el objetivo del adicional es "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

El esquema de actualización por inflación

El incremento de junio se aplicará bajo el mecanismo de movilidad jubilatoria vigente, que establece ajustes mensuales de acuerdo con la variación del índice de inflación. La actualización de 2,58% corresponde al último dato inflacionario difundido y alcanzará a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones administradas por ANSES.

Con este esquema, los haberes previsionales continúan ajustándose mensualmente según la evolución de los precios, en un contexto económico marcado por la inflación y por la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los ingresos previsionales.

Calendario de pagos para pensionados con bono

La ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a junio para pensionados que recibirán el bono extraordinario de hasta $70.000. Las fechas quedaron definidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

lunes 8 de junio DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

martes 9 de junio DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

miércoles 10 de junio DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

jueves 11 de junio DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Cuándo cobrarán los jubilados que perciben la mínima

En el caso de los jubilados cuyos haberes no superan la mínima, el cronograma establecido por ANSES será el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

lunes 8 de junio DNI terminados en 1: martes 9 de junio

martes 9 de junio DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

miércoles 10 de junio DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

jueves 11 de junio DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

viernes 12 de junio DNI terminados en 5: martes 16 de junio

martes 16 de junio DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

miércoles 17 de junio DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

jueves 18 de junio DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

viernes 19 de junio DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

La oficialización del aumento y del bono extraordinario confirma el esquema de actualización previsional que el Gobierno mantiene para los sectores de menores ingresos dentro del sistema jubilatorio. Mientras continúa vigente la fórmula atada a la inflación, el bono adicional seguirá funcionando como un complemento para reforzar los haberes mínimos, aunque su monto permanezca sin modificaciones desde marzo del año pasado.