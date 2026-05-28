El dólar oficial retrocedió luego de tres subas al hilo: a cuánto cerró

El tipo de cambio mayorista registró una caída de $2,5, ubicándose en $1.410 para la venta, aunque sigue alejado del techo del esquema de bandas cambiarias, que se situó en $1.755,44, lo que representa una brecha del 24,5%.

A nivel minorista, el Banco Nación (BNA) mantuvo el dólar para la venta en $1.430, mientras que el dólar tarjeta se posiciona en $1.859. Por su parte, el relevamiento de entidades financieras del BCRA arrojó un promedio ponderado de $1.430,45 para la moneda estadounidense.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.433,20, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.486,89, consolidando una brecha con el mayorista de 5,5%. En el segmento informal, el dólar blue experimentó un retroceso de $10, cerrando en $1.430 para la venta.

El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará en $1.408 a fines de mayo y en $1.611,5 para fines de diciembre, reflejando expectativas de moderado incremento en lo que resta del año.

Volúmenes y operaciones en el mercado cambiario

La jornada se caracterizó por un repunte en los volúmenes transaccionados:

El segmento de contado superó los US$ 678,2 millones .

superó los . El monto total transaccionado ascendió a US$ 2.171 millones durante la jornada.

En el segmento de futuros, se observaron bajas generalizadas en tramos de 2026 y 2027, con caídas de hasta 1%, indicando cierta cautela por parte de los inversores frente a la dinámica del tipo de cambio y las expectativas futuras.

Compras del Banco Central y acumulación de reservas

El Banco Central (BCRA) continúa con una acentuación de las compras, impulsadas principalmente por:

La liquidación del agro

El regreso de emisiones de deuda corporativa

Desde enero de 2026, el BCRA ha adquirido US$ 9.234 millones, superando el 90% de la meta anual prevista. Solo en mayo, la autoridad monetaria compró más de US$ 2.000 millones, contribuyendo a mantener las reservas cerca de máximos desde 2019, a pesar de una leve baja diaria por efecto de valuación de activos.

El miércoles, el Central sumó otros US$ 132 millones, extendiendo a 95 ruedas consecutivas la racha positiva en el mercado cambiario, consolidando su rol como el principal factor de estabilidad en la dinámica del tipo de cambio.

Contraste con la inflación y debate sobre atraso cambiario

La dinámica de apreciación del peso se mantiene por encima de la inflación acumulada del año, que ronda el 14%, generando un fenómeno de apreciación real. Este contexto ha reavivado el debate sobre un posible atraso cambiario, ya que el dólar oficial continúa lejos de los niveles de equilibrio que podría implicar la inflación y la competitividad del mercado.

El otro gran foco del mercado sigue siendo la acumulación de reservas y el ritmo de compras del BCRA, aspectos que, según los datos, han sido determinantes para contener la volatilidad del dólar y mantener la confianza de los agentes financieros.