El FMI pone la lupa sobre fintech y billeteras virtuales ante el fuerte aumento de la morosidad

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a centrar su atención sobre el sistema financiero argentino y, en particular, sobre el crecimiento del crédito no bancario y las actividades vinculadas a fintech y billeteras virtuales. En un contexto marcado por el incremento sostenido de la morosidad y la fragilidad del financiamiento de corto plazo, el organismo reclamó una mayor supervisión regulatoria para evitar riesgos que puedan afectar la estabilidad financiera.

El planteo quedó reflejado en el último staff report difundido el pasado viernes por el organismo multilateral. Allí, el FMI dedicó un apartado específico a las entidades no bancarias y advirtió sobre los desafíos que plantea el avance acelerado de estos actores en el sistema financiero local.

El avance del crédito no bancario bajo observación

En el informe, el organismo señaló que "continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo". El análisis también hizo foco en la creciente dependencia de los bancos respecto del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, una dinámica que, según el FMI, tiene implicancias directas sobre la volatilidad del fondeo y sobre la capacidad de extender créditos de más largo plazo.

Uno de los datos centrales que expuso el documento es que el crédito no bancario ya representa el 15% del crédito bancario total, una proporción que evidencia el peso creciente de las fintech y otras entidades financieras no tradicionales dentro del sistema.

Frente a este escenario, el Fondo indicó que "se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias" con un doble objetivo:

Garantizar condiciones regulatorias más equitativas .

. Monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech.

El organismo hizo especial hincapié en que, dentro de este segmento, "los préstamos en mora son muy elevados". Además, incorporó dentro de sus preocupaciones a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), actores vinculados al ecosistema de criptomonedas y activos digitales.

En el mismo apartado, el FMI también incluyó a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), que cumplen un rol clave en el funcionamiento del mercado de capitales local.

La morosidad alcanza niveles históricamente elevados

Las advertencias del FMI llegan en paralelo a un deterioro significativo de los indicadores de mora. Los últimos datos oficiales difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostraron un salto importante en la morosidad de las familias.

De acuerdo con las cifras oficiales:

La morosidad de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo .

. El indicador registró un incremento de más de 8 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025, cuando se ubicaba en 3,3% .

respecto del mismo mes de 2025, cuando se ubicaba en . Para el sector privado en general, la morosidad subió 0,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 7%.

El aumento de los préstamos en mora aparece como uno de los principales factores que explican la preocupación del organismo internacional. El deterioro del crédito al consumo y el crecimiento acelerado del financiamiento no bancario conforman, según el análisis del Fondo, un escenario que requiere mayores controles y mecanismos de supervisión más robustos.

La estrategia oficial y el desafío de fortalecer el mercado de capitales

A pesar de las advertencias, el FMI reconoció los avances que el Gobierno viene realizando para fortalecer el mercado de capitales. Sin embargo, el organismo advirtió que el proceso demandará más tiempo de lo previsto debido a la "larga historia de inestabilidad" de la Argentina.

En ese sentido, el Fondo sostuvo que la profundización del mercado financiero deberá "ser gestionada cuidadosamente para evitar incrementar las vulnerabilidades macroeconómicas".

El documento también se refirió a la posibilidad de flexibilizar, en el futuro, algunas normas prudenciales vinculadas al crédito en moneda extranjera. Según el organismo, ese escenario podría evaluarse "a medida que avance la estabilización y se reconstruyan las reservas".

Para respaldar esa eventual flexibilización, el FMI mencionó la experiencia de economías altamente dolarizadas como:

Perú

Uruguay

No obstante, el organismo dejó en claro que cualquier relajación regulatoria dependerá de la consolidación macroeconómica y del fortalecimiento de las reservas internacionales.

Supervisión y expansión "responsable" del crédito

En su evaluación, el Fondo destacó además los marcos regulatorios y de supervisión que las autoridades nacionales están implementando con el objetivo de garantizar una "expansión responsable" del crédito bancario.

La preocupación central del organismo pasa por evitar que el crecimiento del financiamiento ocurra en un contexto de fragilidad financiera o sin herramientas de control adecuadas para contener riesgos sistémicos.

Finalmente, el informe remarcó que las autoridades buscan impulsar un crecimiento más sostenible mediante una profundización del mercado de capitales. Entre los objetivos señalados aparecen:

El fomento de instrumentos de ahorro de más largo plazo.

La ampliación de las oportunidades de inversión corporativa.

El fortalecimiento de mecanismos que permitan desarrollar un mercado financiero más profundo y estable.

Las observaciones del FMI exponen así un delicado equilibrio: mientras el Gobierno avanza en la expansión del crédito y en el desarrollo del ecosistema financiero digital, el organismo internacional insiste en que el crecimiento deberá estar acompañado por controles más estrictos, supervisión permanente y una estrategia gradual que limite la acumulación de riesgos en un contexto todavía marcado por la volatilidad económica y el aumento de la morosidad.