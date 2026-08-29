Créditos: debuta el nuevo sistema de cobro con débito en cuenta, pero los bancos anticipan poco uso

Desde el próximo lunes comenzará a funcionar el Cobro con Transferencia (CCT), el nuevo mecanismo diseñado para facilitar el cobro de las cuotas de préstamos mediante débitos directos desde una cuenta bancaria. El sistema requiere una autorización previa del titular del crédito para que el banco o proveedor no financiero pueda retirar el importe correspondiente a cada cuota.

La medida fue establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante una resolución firmada el 2 de marzo. Las entidades del sistema financiero ampliado tuvieron plazo hasta el 31 de agosto para adaptar sus sistemas.

El nuevo esquema fue diseñado antes del actual aumento de los problemas de pago de los créditos. Por ese motivo, las alrededor de 6 millones de personas que actualmente tienen dificultades para afrontar sus deudas no tendrán modificaciones en su situación a partir de la entrada en vigencia del CCT.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Una de las principales diferencias respecto del mecanismo anterior es que la entidad que otorgó el préstamo solo podrá debitar las cuotas de la cuenta en la que desembolsó el crédito.

El CCT reemplazará al DEBIN, un sistema que permitía solicitar débitos desde una cuenta a partir de la autorización del titular, pero que quedó asociado a distintos casos de estafas. Con el nuevo mecanismo se busca reforzar los controles y establecer condiciones más específicas para el cobro de préstamos.

Entre las principales características del CCT se encuentran:

Permitirá únicamente el cobro de cuotas fijas e iguales durante todo el contrato .

. La relación entre la cuota y los ingresos del tomador del crédito quedará limitada al 30% al momento de la originación , como medida para prevenir el sobreendeudamiento.

, como medida para prevenir el sobreendeudamiento. Cada cuota podrá tener un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos , a las 48 y 96 horas.

, a las 48 y 96 horas. El cliente deberá otorgar un consentimiento explícito y por única vez antes de que comiencen los débitos.

antes de que comiencen los débitos. Los prestamistas deberán informar a sus clientes el día hábil anterior a la realización de cada débito.

a la realización de cada débito. El usuario podrá revocar inmediatamente el consentimiento , tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta.

, tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta. El mecanismo estará disponible únicamente para entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA .

. El sistema tendrá un arancel mínimo del 0,6% , que será abonado por los prestamistas y distribuido entre los participantes.

, que será abonado por los prestamistas y distribuido entre los participantes. En caso de fraude, la responsabilidad recaerá sobre el prestamista, con el objetivo de incentivar un uso responsable del mecanismo.

Por qué los bancos creen que tendrá poco alcance

Aunque el CCT comenzará a estar operativo el lunes, fuentes del sector bancario anticipan que su utilización será limitada.

El principal obstáculo está en que el débito solo podrá realizarse sobre la cuenta en la que se depositó originalmente el préstamo. Por ese motivo, las entidades podrían evitar desembolsar créditos en cuentas pertenecientes a otros bancos, ya que luego tendrían dificultades para ejecutar el cobro de las cuotas.

El problema también alcanza a las cuentas CVU de las billeteras virtuales. Según explican desde el sector, habitualmente estas cuentas no mantienen saldos elevados porque los usuarios suelen transferir el dinero hacia fondos money market para obtener rendimiento.

En ese escenario, si una entidad depositara un préstamo en una cuenta de una billetera virtual, podría encontrarse con que no haya fondos disponibles cuando llegue el momento de cobrar la cuota.

Por eso, los bancos consideran que el nuevo mecanismo podría tener mayor utilidad entre las financieras que ya depositan sus créditos directamente en cuentas bancarias. En esos casos, en lugar de depender de que el deudor realice una transferencia voluntaria para pagar, podrán efectuar el débito de manera directa.

Sin embargo, incluso dentro de ese segmento, las entidades consultadas consideran que el CCT no tendrá una utilización masiva.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.