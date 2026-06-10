Cuáles son los sectores con los sueldo más altos de Argentina

El mercado laboral argentino se enfrenta a una paradoja estructural que condiciona el desarrollo productivo del país. Según un estudio del economista Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar, existe una marcada diferencia entre los sectores que más remuneran y aquellos que más empleo generan.

El análisis, basado en datos de la Cuenta de Generación del Ingreso (CGI) del INDEC, cruzó tres variables esenciales: remuneraciones, formalidad laboral y cantidad de puestos de trabajo. Los resultados muestran que los sectores con los sueldos más altos tienen una capacidad limitada de absorción de mano de obra, mientras que los sectores con mayor cantidad de trabajadores enfrentan desafíos de productividad y formalidad.

Petróleo y minería: sueldos altísimos, pero poco impacto en el empleo

Las actividades vinculadas a petróleo y minería marcan el techo salarial del sector privado argentino. Según el estudio:

Sueldos : casi cinco veces superiores al promedio general.

: casi cinco veces superiores al promedio general. Formalidad laboral : cercana al 90%, muy por encima de la media nacional.

: cercana al 90%, muy por encima de la media nacional. Empleo: apenas 112.000 trabajadores en conjunto.

"Petróleo y minería es el mejor sector de todos", señaló Schteingart al analizar los números. Sin embargo, su capacidad de generación masiva de empleo sigue siendo limitada, un fenómeno estructural derivado de que estas actividades son intensivas en capital y de alto valor agregado por trabajador, lo que reduce la necesidad de grandes plantillas.

Este contraste evidencia que el liderazgo en remuneración no se traduce en un impacto significativo sobre la cantidad total de empleos privados registrados.

Servicios profesionales e industria: el equilibrio ideal

Los sectores con mejor combinación de salarios y volumen de empleo son los servicios profesionales e industria. Según los datos:

Servicios profesionales:

Sueldos 45,8% superiores al promedio del sector privado.

Formalidad laboral del 87%.

Empleo de más de 1,6 millones de personas.

Industria:

Sueldos 48,8% por encima de la media.

Formalidad laboral del 69%.

Cerca de 2,5 millones de trabajadores.

Estos sectores representan una oportunidad estratégica para generar empleo de calidad y elevar los ingresos laborales. La demanda de mano de obra calificada, junto con condiciones laborales superiores al promedio, los posiciona como pilares potenciales de crecimiento para los próximos años.

Comercio: el gigante del empleo con desafíos pendientes

En el extremo opuesto se encuentra el comercio, el gran empleador del sector privado argentino. Los datos muestran:

Empleo total : más de 4,1 millones de puestos de trabajo.

: más de 4,1 millones de puestos de trabajo. Salarios : cercanos al promedio general.

: cercanos al promedio general. Formalidad laboral: 59%, por debajo de industria y servicios profesionales.

Aunque el comercio se consolida como puerta de entrada al mercado laboral, enfrenta problemas significativos: baja productividad, ingresos modestos y alta informalidad. Para muchos trabajadores, el sector constituye un inicio laboral, pero con escasas posibilidades de desarrollo profesional o mejora salarial.

Sectores con mayores dificultades de formalidad

El análisis también identifica las actividades con peores niveles de formalidad y menor competitividad salarial. Entre ellas destacan:

Servicio doméstico

Agro

Construcción

Gastronomía

Según el periodista económico Juan Pablo Marino, estos sectores reflejan una debilidad estructural del mercado laboral argentino: emplean a millones de personas, pero no logran ofrecer salarios dignos ni garantizar condiciones laborales formales. Este fenómeno evidencia que, más allá de los sectores de élite, existe un desafío persistente para generar empleo de calidad en actividades intensivas en mano de obra.