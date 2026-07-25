La mora de las familias alcanzó un récord histórico y llegó al 12,8% en mayo

La morosidad en los créditos bancarios otorgados a las familias volvió a crecer durante mayo y alcanzó el 12,8% de la cartera total de préstamos, el nivel más alto en más de 20 años, según el último informe publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El reporte oficial indicó que los atrasos en los pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales impulsaron el incremento de la mora, mientras que la irregularidad del conjunto del sistema financiero también mostró un nuevo deterioro.

Préstamos personales y tarjetas, los más afectados

De acuerdo con los datos del BCRA, los préstamos personales registraron el mayor nivel de incumplimiento, con una morosidad del 15,9% del total. La cifra aumentó 1,1 puntos porcentuales respecto de abril y acumula una suba de 10,4 puntos en comparación con mayo del año pasado.

En el caso de las tarjetas de crédito, la mora alcanzó el 13,7%, tras incrementarse 0,6 puntos durante el mes y 8,2 puntos en los últimos doce meses.

Por su parte, los préstamos prendarios destinados a las familias presentaron una irregularidad del 7,7%, mientras que los créditos ajustados por UVA llegaron al 10,5%, por encima del 9,7% registrado en abril.

Los créditos hipotecarios continuaron siendo la línea con menor nivel de incumplimiento, con una mora del 1,6% del total.

La irregularidad también creció en el sistema financiero

El informe del Banco Central precisó que la mora total del sistema financiero aumentó 0,4 puntos porcentuales en mayo y se ubicó en el 7,7% de la cartera total de préstamos, considerando tanto a personas como a empresas.

En cuanto a los créditos destinados al sector empresarial, la morosidad alcanzó el 3,5%, con un incremento de 0,2 puntos respecto del mes anterior y de 2,4 puntos en la comparación interanual.

Dentro de ese segmento, los créditos hipotecarios para empresas registraron la mayor irregularidad, con un 5,2%, mientras que los préstamos prendarios alcanzaron el 4,5%.

En cambio, las líneas de financiamiento de corto plazo mostraron menores niveles de incumplimiento. Los adelantos en cuenta corriente presentaron una mora del 3,8% y el descuento de documentos llegó al 3,2%.

Más de 37.600 nuevos deudores hipotecarios en un año

El reporte también señaló que durante mayo ingresaron al sistema financiero 1.477 nuevos deudores de créditos hipotecarios. De esta manera, el total acumulado en los últimos doce meses supera las 37.600 personas que accedieron a préstamos hipotecarios ajustados por UVA.

Aunque el Banco Central advirtió que en los últimos meses el ritmo de deterioro comenzó a moderarse, la morosidad de las familias continúa en máximos históricos y refleja las dificultades que enfrentan muchos hogares para cumplir con sus compromisos financieros.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.