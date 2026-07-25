Sin bono oficial, la Anses prepara los pagos de agosto para jubilados y pensionados

Con el aumento confirmado para agosto, los jubilados se preguntan qué pasará con el bono que se entrega a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Por otra parte, otros titulares ya conocen sus fechas de pagos en agosto, como los pensionados del organismo previsional.

Cuánto cobran los jubilados en agosto

Los montos de las jubilaciones aumentarán un 1,9% de acuerdo con el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

Con el aumento confirmado, los principales montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92 (haber bruto)

Jubilación máxima: $2.824.649,50 (haber bruto).

Qué pasará con el bono de la Anses en agosto

Hasta el momento, el Gobierno no publicó el decreto que oficialice el bono correspondiente a agosto.

Sin embargo, en los últimos meses el esquema se mantuvo sin cambios:

Bono de hasta $70.000

Lo cobran quienes perciben la jubilación mínima

Es proporcional para quienes superen levemente ese haber

Quienes cobran por encima del tope establecido no reciben el refuerzo.

Cuándo se conocerá la situación

En los meses anteriores, el bono fue oficializado pocos días antes del inicio del calendario de pagos mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Por ese motivo, se espera que la definición para agosto llegue en los próximos días. Hasta que eso ocurra, el único dato confirmado es el 1,9%, mientras que el refuerzo extraordinario continúa a la espera de su oficialización.