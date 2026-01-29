Cuánto cobran los albañiles por hora en febrero de 2026: los valores vigentes en Catamarca

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) dio a conocer los valores salariales vigentes para febrero de 2026, que incluyen incrementos para las distintas tareas del sector. En provincias como Catamarca, comprendidas dentro de la Zona A, se aplican las tarifas base sin adicionales por zona desfavorable.

Los montos varían de acuerdo con la actividad desarrollada —canalización, líneas e instalación o empalme—, la categoría del trabajador y la región del país, con adicionales específicos en las zonas del sur.

En la Zona A, un ayudante percibe un salario mínimo de $3.968 por hora, mientras que un oficial especializado alcanza los $5.997.

Canalización: salarios por hora en febrero

Zona A

Oficial especializado: $5.997

Oficial: $4.901

Medio oficial: $4.402

Ayudante: $3.968

Zona B

Oficial especializado: $6.655

Oficial: $5.434

Medio oficial: $4.882

Ayudante: $4.403

Zona C

Oficial especializado: $9.236

Oficial: $8.233

Medio oficial: $7.748

Ayudante: $7.340

Zona C Austral

Oficial especializado: $11.995

Oficial: $9.802

Medio oficial: $8.804

Ayudante: $7.935

Líneas e instalación: salarios por hora en febrero

Zona A

Oficial especializado: $6.156

Oficial: $5.013

Medio oficial: $4.443

Ayudante: $4.071

Zona B

Oficial especializado: $6.831

Oficial: $5.559

Medio oficial: $4.928

Ayudante: $4.518

Zona C

Oficial especializado: $9.480

Oficial: $8.422

Medio oficial: $7.820

Ayudante: $7.531

Zona C Austral

Oficial especializado: $12.311

Oficial: $10.026

Medio oficial: $8.886

Ayudante: $8.142

Empalme: salarios por hora en febrero

Zona A

Oficial especializado: $6.328

Oficial: $5.163

Medio oficial: $4.632

Ayudante: $4.199

Zona B

Oficial especializado: $7.023

Oficial: $5.725

Medio oficial: $5.137

Ayudante: $4.660

Zona C

Oficial especializado: $9.746

Oficial: $8.673

Medio oficial: $8.153

Ayudante: $7.768

Zona C Austral

Oficial especializado: $12.657

Oficial: $10.325

Medio oficial: $9.264

Ayudante: $8.398

Sumas no remunerativas mensuales - febrero 2026

Estas sumas se liquidan de manera quincenal y se adicionan al salario básico.

Ayudante

Zona A: $96.800

Zona B: $107.500

Zona C: $148.600

Zona C Austral: $193.600

Medio oficial

Zona A: $102.800

Zona B: $114.100

Zona C: $157.800

Zona C Austral: $205.600

Oficial

Zona A: $112.200

Zona B: $124.600

Zona C: $172.300

Zona C Austral: $224.400

Oficial especializado

Zona A: $121.800

Zona B: $135.200

Zona C: $187.000

Zona C Austral: $243.600

Sereno (mensual)

Zona A: $96.800

Zona B: $107.500

Zona C: $148.600

Zona C Austral: $193.600

Cómo se dividen las zonas de los trabajadores de la construcción

La UOCRA establece una división territorial que define los valores salariales según la región.

La Zona A incluye a Catamarca junto con CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Chaco, Misiones, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero. En estas provincias se aplican las tarifas base, sin adicionales por zona desfavorable.

La Zona B comprende a Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C a Santa Cruz; y la Zona C Austral a Tierra del Fuego, donde rigen los salarios más altos del esquema.