Cuánto cobran los albañiles por hora en febrero de 2026: los valores vigentes en Catamarca

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) dio a conocer los valores salariales vigentes para febrero de 2026, que incluyen incrementos para las distintas tareas del sector. En provincias como Catamarca, comprendidas dentro de la Zona A, se aplican las tarifas base sin adicionales por zona desfavorable.
Los montos varían de acuerdo con la actividad desarrollada —canalización, líneas e instalación o empalme—, la categoría del trabajador y la región del país, con adicionales específicos en las zonas del sur.
En la Zona A, un ayudante percibe un salario mínimo de $3.968 por hora, mientras que un oficial especializado alcanza los $5.997.
Canalización: salarios por hora en febrero
Zona A
Oficial especializado: $5.997
Oficial: $4.901
Medio oficial: $4.402
Ayudante: $3.968
Zona B
Oficial especializado: $6.655
Oficial: $5.434
Medio oficial: $4.882
Ayudante: $4.403
Zona C
Oficial especializado: $9.236
Oficial: $8.233
Medio oficial: $7.748
Ayudante: $7.340
Zona C Austral
Oficial especializado: $11.995
Oficial: $9.802
Medio oficial: $8.804
Ayudante: $7.935
Líneas e instalación: salarios por hora en febrero
Zona A
Oficial especializado: $6.156
Oficial: $5.013
Medio oficial: $4.443
Ayudante: $4.071
Zona B
Oficial especializado: $6.831
Oficial: $5.559
Medio oficial: $4.928
Ayudante: $4.518
Zona C
Oficial especializado: $9.480
Oficial: $8.422
Medio oficial: $7.820
Ayudante: $7.531
Zona C Austral
Oficial especializado: $12.311
Oficial: $10.026
Medio oficial: $8.886
Ayudante: $8.142
Empalme: salarios por hora en febrero
Zona A
Oficial especializado: $6.328
Oficial: $5.163
Medio oficial: $4.632
Ayudante: $4.199
Zona B
Oficial especializado: $7.023
Oficial: $5.725
Medio oficial: $5.137
Ayudante: $4.660
Zona C
Oficial especializado: $9.746
Oficial: $8.673
Medio oficial: $8.153
Ayudante: $7.768
Zona C Austral
Oficial especializado: $12.657
Oficial: $10.325
Medio oficial: $9.264
Ayudante: $8.398
Sumas no remunerativas mensuales - febrero 2026
Estas sumas se liquidan de manera quincenal y se adicionan al salario básico.
Ayudante
Zona A: $96.800
Zona B: $107.500
Zona C: $148.600
Zona C Austral: $193.600
Medio oficial
Zona A: $102.800
Zona B: $114.100
Zona C: $157.800
Zona C Austral: $205.600
Oficial
Zona A: $112.200
Zona B: $124.600
Zona C: $172.300
Zona C Austral: $224.400
Oficial especializado
Zona A: $121.800
Zona B: $135.200
Zona C: $187.000
Zona C Austral: $243.600
Sereno (mensual)
Zona A: $96.800
Zona B: $107.500
Zona C: $148.600
Zona C Austral: $193.600
Cómo se dividen las zonas de los trabajadores de la construcción
La UOCRA establece una división territorial que define los valores salariales según la región.
La Zona A incluye a Catamarca junto con CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Chaco, Misiones, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero. En estas provincias se aplican las tarifas base, sin adicionales por zona desfavorable.
La Zona B comprende a Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C a Santa Cruz; y la Zona C Austral a Tierra del Fuego, donde rigen los salarios más altos del esquema.