  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1455 ~ $1475
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

30 C ° ST 33.08 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Cuánto cobran los albañiles por hora en febrero de 2026: los valores vigentes en Catamarca

La UOCRA difundió las escalas salariales actualizadas para febrero de 2026. Los montos varían según la tarea, la categoría del trabajador y la zona geográfica, y en Catamarca rigen los valores correspondientes a la Zona A.

29 Enero de 2026 19.08

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) dio a conocer los valores salariales vigentes para febrero de 2026, que incluyen incrementos para las distintas tareas del sector. En provincias como Catamarca, comprendidas dentro de la Zona A, se aplican las tarifas base sin adicionales por zona desfavorable.

Los montos varían de acuerdo con la actividad desarrollada —canalización, líneas e instalación o empalme—, la categoría del trabajador y la región del país, con adicionales específicos en las zonas del sur.

En la Zona A, un ayudante percibe un salario mínimo de $3.968 por hora, mientras que un oficial especializado alcanza los $5.997.

Canalización: salarios por hora en febrero

Zona A
Oficial especializado: $5.997
Oficial: $4.901
Medio oficial: $4.402
Ayudante: $3.968

Zona B
Oficial especializado: $6.655
Oficial: $5.434
Medio oficial: $4.882
Ayudante: $4.403

Zona C
Oficial especializado: $9.236
Oficial: $8.233
Medio oficial: $7.748
Ayudante: $7.340

Zona C Austral
Oficial especializado: $11.995
Oficial: $9.802
Medio oficial: $8.804
Ayudante: $7.935

Líneas e instalación: salarios por hora en febrero

Zona A
Oficial especializado: $6.156
Oficial: $5.013
Medio oficial: $4.443
Ayudante: $4.071

Zona B
Oficial especializado: $6.831
Oficial: $5.559
Medio oficial: $4.928
Ayudante: $4.518

Zona C
Oficial especializado: $9.480
Oficial: $8.422
Medio oficial: $7.820
Ayudante: $7.531

Zona C Austral
Oficial especializado: $12.311
Oficial: $10.026
Medio oficial: $8.886
Ayudante: $8.142

Empalme: salarios por hora en febrero

Zona A
Oficial especializado: $6.328
Oficial: $5.163
Medio oficial: $4.632
Ayudante: $4.199

Zona B
Oficial especializado: $7.023
Oficial: $5.725
Medio oficial: $5.137
Ayudante: $4.660

Zona C
Oficial especializado: $9.746
Oficial: $8.673
Medio oficial: $8.153
Ayudante: $7.768

Zona C Austral
Oficial especializado: $12.657
Oficial: $10.325
Medio oficial: $9.264
Ayudante: $8.398

Sumas no remunerativas mensuales - febrero 2026

Estas sumas se liquidan de manera quincenal y se adicionan al salario básico.

Ayudante
Zona A: $96.800
Zona B: $107.500
Zona C: $148.600
Zona C Austral: $193.600

Medio oficial
Zona A: $102.800
Zona B: $114.100
Zona C: $157.800
Zona C Austral: $205.600

Oficial
Zona A: $112.200
Zona B: $124.600
Zona C: $172.300
Zona C Austral: $224.400

Oficial especializado
Zona A: $121.800
Zona B: $135.200
Zona C: $187.000
Zona C Austral: $243.600

Sereno (mensual)
Zona A: $96.800
Zona B: $107.500
Zona C: $148.600
Zona C Austral: $193.600

Cómo se dividen las zonas de los trabajadores de la construcción

La UOCRA establece una división territorial que define los valores salariales según la región.

La Zona A incluye a Catamarca junto con CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Chaco, Misiones, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero. En estas provincias se aplican las tarifas base, sin adicionales por zona desfavorable.

La Zona B comprende a Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C a Santa Cruz; y la Zona C Austral a Tierra del Fuego, donde rigen los salarios más altos del esquema.

Tags
Albañil Construcción Salarios Trabajos

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también