ANSES: de cuánto será el bono para jubilados y pensionados en abril de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanzará en abril de 2026 con un nuevo esquema de pagos que incluye tanto la actualización mensual de haberes como la continuidad de un bono extraordinario para jubilados y pensionados.

Si bien el organismo no comunicó oficialmente el monto del refuerzo adicional, se da por hecho que el beneficio se mantendrá en los mismos valores. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno sostendrá el bono de $70.000 durante el cuarto mes del año.

Este esquema se inscribe dentro de la política previsional vigente, que combina aumentos periódicos con refuerzos extraordinarios para intentar sostener los ingresos frente a la inflación.

Aumento del 2,9% en todas las prestaciones

En paralelo al bono, ANSES aplicará un incremento del 2,9% sobre todas las prestaciones previsionales. Este ajuste responde al mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución de los precios con un desfase temporal.

El aumento se implementa en línea con el dato de inflación y el esquema que ajusta los haberes con dos meses de rezago, un componente central de la fórmula actual.

El contexto inflacionario sigue siendo determinante en la definición de estos incrementos. Durante el primer bimestre del año, la suba de precios acumuló un 5,9%, lo que impacta directamente sobre el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional.

Nueva jubilación mínima: cifras actualizadas

Con la aplicación del aumento del 2,9%, la jubilación mínima registrará una actualización concreta en abril.

Los valores definidos son los siguientes:

Jubilación mínima sin bono: $380.319,31

Bono extraordinario estimado: $70.000

Ingreso total con bono: $450.319,31

De este modo, quienes perciben el haber mínimo verán sus ingresos mensuales superar los $450.000, producto de la combinación entre el ajuste por movilidad y el refuerzo adicional.

El bono como herramienta clave

El pago del bono extraordinario se consolida como una herramienta central dentro de la política previsional, especialmente orientada a los sectores más vulnerables.

Su continuidad permite reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, en un contexto donde la inflación continúa ejerciendo presión sobre el costo de vida.

En este sentido, el esquema vigente no solo contempla la actualización periódica de los haberes, sino también la implementación de medidas complementarias para sostener el ingreso real.

Impacto del aumento en el sistema previsional

El incremento del 2,9% no se limita a la jubilación mínima, sino que se extiende a todas las prestaciones que paga ANSES. Esto incluye jubilaciones, pensiones y otros beneficios previsionales.

El objetivo de esta actualización es acompañar la evolución de los precios y amortiguar el impacto de la inflación en los ingresos de los adultos mayores.

El dato de inflación acumulada del 5,9% en el primer bimestre del año marca el escenario en el que se aplican estas medidas, evidenciando la necesidad de ajustes periódicos.

Estrategia oficial frente a la inflación

La decisión de mantener el bono de $70.000 junto con la actualización mensual confirma la continuidad de una estrategia basada en dos pilares:

Ajustes mensuales de haberes según la fórmula de movilidad

Refuerzos extraordinarios para los sectores de menores ingresos

Este esquema busca amortiguar el impacto del costo de vida en jubilados y pensionados, en un contexto económico donde la inflación sigue siendo un factor determinante.

La combinación de ambas herramientas define el ingreso final de los beneficiarios y configura el marco en el que se desarrollarán los pagos correspondientes a abril de 2026.