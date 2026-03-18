La moneda argentina que puede valer hasta USD 1.250: el error que la super codiciada

En el universo del coleccionismo, pocas historias generan tanto interés como la de ciertas monedas argentinas que, producto de un error de acuñación, alcanzan valores que pueden llegar hasta USD 1.250. Se trata de un fenómeno que combina azar, historia y mercado, y que impulsa a miles de personas a revisar cajones, cofres y cajas familiares en busca de una pieza que podría haber permanecido olvidada durante décadas.

Estas monedas pertenecen a la serie de 100 pesos Ley y se transformaron en objetos altamente codiciados dentro de la numismática nacional. El atractivo radica en su carácter excepcional: no son piezas comunes, sino variantes surgidas de errores en el proceso de fabricación, conocidas en el ámbito especializado como monedas híbridas o "mulas".

El origen: un homenaje y un cambio de diseño

La historia se remonta a los años 1978 y 1979, cuando la Casa de la Moneda decidió rendir homenaje al bicentenario del nacimiento de José de San Martín.

Durante 1978, las monedas incluyeron:

La efigie del prócer.

Las fechas "1778-1978" en el reverso.

Este diseño fue exclusivo de ese año. Sin embargo, en 1979 se introdujo una modificación: se reemplazó la leyenda conmemorativa por una rama de laureles, manteniendo el busto de San Martín, mientras el anverso continuó mostrando el valor nominal y el año de emisión.

Ese cambio, en apariencia menor, fue el punto de partida de una serie de errores que darían origen a las piezas más buscadas del mercado.

El error que generó piezas únicas

La combinación accidental de matrices de distintos años produjo monedas con diseños cruzados, un fenómeno inesperado que marcó un antes y un después en la numismática argentina.

Las variantes detectadas, documentadas en el Catálogo de Monedas de la República Argentina de Héctor Janson, son:

Variante A (la más valiosa):

Anverso con año 1979.

Reverso con la leyenda "1778-1978".

Variante B:

Anverso con año 1978.

Reverso con la rama de laureles.

Ambas piezas circularon normalmente, lo que explica por qué aún hoy pueden encontrarse en manos de familias que desconocen su valor.

Hipótesis sobre su origen

Las razones detrás de la existencia de estas monedas híbridas no cuentan con una confirmación oficial, pero existen diversas teorías que intentan explicar su aparición:

Errores en la fabricación, con mezcla de matrices de distintos años.

Producción de souvenirs durante una exposición en la Sociedad Rural.

Una posible acción deliberada de algún empleado para generar piezas especiales.

Más allá de la hipótesis correcta, todas coinciden en un punto: el origen fue accidental y fortuito, lo que refuerza su carácter excepcional.

Cuánto valen y de qué depende su precio

El valor de estas monedas varía según la rareza y el estado de conservación, dos factores determinantes en el mercado numismático.

Para la variante más codiciada:

Entre USD 800 y USD 1.200 en estado "sin circular".

USD 400 a USD 600 en muy buen estado.

Reducción de hasta 60% o 70% si presenta desgaste.

Para la variante con laurel:

USD 250 a USD 450 sin circular.

USD 100 a USD 200 en muy buen estado.

En operaciones rápidas, los valores suelen ubicarse entre USD 500 y USD 700, mientras que los precios superiores a USD 1.000 quedan reservados para ejemplares en estado "Gema", es decir, sin signos de manipulación.

Claves técnicas: cómo identificar una pieza auténtica

El crecimiento del interés por estas monedas también impulsó el mercado de falsificaciones. Algunos intentaron crear híbridos cortando y ensamblando piezas, pero los especialistas cuentan con criterios precisos para detectar fraudes.

Entre los aspectos más importantes se destacan:

El canto de la moneda.

El peso exacto.

La ausencia de líneas de unión.

El brillo original de acuñación.

Cualquier alteración en estos elementos reduce el valor o invalida la autenticidad.

Dónde se compran y venden

Las operaciones de compraventa se concentran en espacios especializados, como:

Casas de numismática de la calle Maipú en la ciudad de Buenos Aires.

Plataformas internacionales como Sixbid y NumisBids.

Estas referencias permiten establecer precios basados en subastas reales, aunque los valores pueden variar según la disponibilidad de compradores y la urgencia de la venta.

En plataformas generalistas, es común encontrar precios superiores a los de mercado, lo que refuerza la recomendación de consultar fuentes técnicas y especialistas.

El dólar y su impacto en la valuación

La cotización del dólar influye directamente en el valor de estas monedas en pesos. Actualmente, el dólar minorista según el Banco Nación se ubica en $1.415, lo que permite calcular de forma directa el equivalente local de las transacciones en moneda extranjera.

Este dato simplifica las estimaciones y reduce la dispersión de valores que en otros momentos estuvo marcada por la existencia de múltiples cotizaciones.

Un fenómeno que combina historia, azar y expectativa

El atractivo de estas monedas radica en una combinación única de factores: su origen accidental, su escasez y su potencial económico. La posibilidad de encontrar una pieza valiosa en un entorno cotidiano convierte a este fenómeno en algo que trasciende a los coleccionistas.

La diferencia entre una moneda común y una pieza de alto valor puede depender de mínimos detalles de diseño y conservación, lo que hace imprescindible la mirada experta.

En ese contexto, el rol de entidades como la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (Fenyma) y el uso de referencias como el catálogo de Héctor Janson resultan fundamentales para validar cada ejemplar.