Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre el gasto promedio por habitante en supermercados durante diciembre de 2025 expone fuertes desigualdades entre las provincias argentinas y permite dimensionar el lugar que ocupa Catamarca dentro del mapa del consumo.

A nivel nacional, el gasto promedio mensual por persona en supermercados se ubicó en $58.898. Sin embargo, ese número esconde profundas brechas regionales que superan los $100.000 entre las jurisdicciones con mayor y menor nivel de consumo.

La Patagonia, al tope del ranking

Las provincias patagónicas encabezan el listado.

Neuquén registró el mayor gasto por habitante del país, con $187.689 mensuales.

Tierra del Fuego alcanzó $186.232.

Santa Cruz llegó a $171.931.

También se ubicaron por encima del promedio nacional:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $142.312.

Río Negro con $144.494.

Chubut con $125.494.

El Norte Grande, en el extremo inferior

En contraste, el Norte Grande —que integra el NOA y el NEA— presentó los niveles más bajos de consumo.

Santiago del Estero quedó en el extremo inferior con $16.068 por habitante.

Chaco registró $19.010.

Tucumán alcanzó $21.082.

Formosa llegó a $21.381.

Misiones marcó $22.428.

Corrientes totalizó $25.756.

Cuánto se gasta en supermercados y qué lugar ocupa Catamarca

¿Dónde se ubica Catamarca?

En este escenario, Catamarca registró un gasto promedio de $39.531 por habitante en supermercados durante diciembre.

El dato la posiciona por debajo de la media nacional, pero por encima de varias provincias del norte argentino, ubicándola en un punto intermedio dentro del mapa del consumo.

El informe también revela que Catamarca cuenta con una infraestructura supermercadista reducida: apenas 12 bocas de venta habilitadas. Esta menor presencia de grandes cadenas influye en los hábitos de compra, ya que parte del consumo suele canalizarse a través de almacenes y comercios de cercanía que no forman parte de la medición oficial.

Factores detrás de las diferencias

Las brechas responden a múltiples variables:

Niveles de ingreso regionales.

Costos logísticos y de transporte, especialmente en zonas alejadas de los principales centros de distribución.

Cantidad de grandes superficies comerciales.

Dinámica del consumo local y canales alternativos no relevados por el INDEC.

De este modo, el análisis no solo muestra cuánto se gasta en cada provincia, sino también las diferencias estructurales que atraviesan el mercado interno y el acceso a determinados canales de consumo en la Argentina.