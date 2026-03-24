Cuenta regresiva al Mundial 2026: los repechajes definen los últimos seis lugares

A solo tres meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la fase de grupos aún no está completamente definida. En total, quedan seis selecciones por clasificarse, cuyos nombres se conocerán a partir de los repechajes que comenzarán este jueves.
Mientras varios grupos ya cuentan con sus cuatro equipos confirmados, otros permanecen abiertos a la espera de los ganadores de estas instancias decisivas. En particular:
- Los grupos A, B, D y F incorporarán equipos provenientes del repechaje europeo
- Los grupos I y K recibirán a los clasificados de la rama internacional
Este escenario convierte a los próximos partidos en determinantes para cerrar el mapa competitivo del torneo.
Grupos incompletos y posibles rivales
La configuración parcial de los grupos anticipa cruces de alto nivel, con selecciones que aún deben definir su presencia en el certamen.
En el Grupo A, el anfitrión México, junto a Sudáfrica y Corea del Sur, espera al ganador de una llave integrada por:
- Dinamarca
- Macedonia del Norte
- República Checa
- República de Irlanda
El Grupo B, liderado por Canadá, que comparte zona con Qatar y Suiza, aguarda la definición de otra llave europea, de la que surgirá un rival entre:
- Italia
- Irlanda del Norte
- Gales
- Bosnia
Por su parte, el Grupo D, con Estados Unidos como anfitrión, ya tiene confirmados a Paraguay y Australia, y sumará a uno de estos equipos:
- Turquía
- Rumania
- Eslovaquia
- Kosovo
En el Grupo F, con Países Bajos como cabeza de serie y acompañado por Japón y Túnez, el último cupo será ocupado por:
- Ucrania
- Suecia
- Polonia
- Albania
Bolivia y el sueño de volver al Mundial
Uno de los focos de atención en los repechajes internacionales está puesto en Bolivia, que busca clasificarse por cuarta vez en su historia a una Copa del Mundo.
El equipo deberá afrontar un recorrido exigente:
- Primero enfrentará a Surinam en la semifinal
- En caso de avanzar, jugará la final frente a Irak
Si logra imponerse en ambos encuentros, Bolivia integrará el Grupo I, junto a:
- Francia
- Senegal
- Noruega
La última plaza y el Grupo K
El último cupo en disputa corresponde al Grupo K, donde ya están confirmados:
- Portugal
- Uzbekistán
- Colombia
La clasificación se definirá en una doble instancia:
- Nueva Caledonia vs. Jamaica
- El ganador enfrentará a República del Congo
El vencedor de esa final obtendrá el último pasaje al Mundial.
Agenda completa de los repechajes
Los partidos que definirán a los clasificados se jugarán en dos etapas: semifinales y finales.
Semifinales - Jueves 26 de marzo:
- Turquía vs. Rumania en Estambul a las 14 (hora de Argentina)
- Eslovaquia vs. Kosovo en Bratislava a las 16.45
- Gales vs. Bosnia en Cardiff a las 16.45
- Italia vs. Irlanda del Norte en Bérgamo a las 16.45
- Ucrania vs. Suecia en Valencia a las 16.45
- Polonia vs. Albania en Varsovia a las 16.45
- República Checa vs. Irlanda en Praga a las 16.45
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte en Copenhague a las 16.45
- Bolivia vs. Surinam en Monterrey a las 19
Semifinal - Viernes 27 de marzo:
- Nueva Caledonia vs. Jamaica en Guadalajara a las 00
Finales - Martes 31 de marzo:
- República Checa o Irlanda vs. Dinamarca o Macedonia del Norte (en Dublín o Praga) → Grupo A
- Gales o Bosnia vs. Italia o Irlanda del Norte (en Cardiff o Zenica) → Grupo B
- Eslovaquia o Kosovo vs. Turquía o Rumania (en Bratislava o Pristina) → Grupo D
- Ucrania o Suecia vs. Polonia o Albania (en Valencia o Estocolmo) → Grupo F
- Irak vs. Bolivia o Surinam (en Monterrey) → Grupo I
- República del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica (en Guadalajara) → Grupo K