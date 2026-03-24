Cuenta regresiva al Mundial 2026: los repechajes definen los últimos seis lugares

A solo tres meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la fase de grupos aún no está completamente definida. En total, quedan seis selecciones por clasificarse, cuyos nombres se conocerán a partir de los repechajes que comenzarán este jueves.

Mientras varios grupos ya cuentan con sus cuatro equipos confirmados, otros permanecen abiertos a la espera de los ganadores de estas instancias decisivas. En particular:

Los grupos A, B, D y F incorporarán equipos provenientes del repechaje europeo

incorporarán equipos provenientes del Los grupos I y K recibirán a los clasificados de la rama internacional

Este escenario convierte a los próximos partidos en determinantes para cerrar el mapa competitivo del torneo.

Grupos incompletos y posibles rivales

La configuración parcial de los grupos anticipa cruces de alto nivel, con selecciones que aún deben definir su presencia en el certamen.

En el Grupo A, el anfitrión México, junto a Sudáfrica y Corea del Sur, espera al ganador de una llave integrada por:

Dinamarca

Macedonia del Norte

República Checa

República de Irlanda

El Grupo B, liderado por Canadá, que comparte zona con Qatar y Suiza, aguarda la definición de otra llave europea, de la que surgirá un rival entre:

Italia

Irlanda del Norte

Gales

Bosnia

Por su parte, el Grupo D, con Estados Unidos como anfitrión, ya tiene confirmados a Paraguay y Australia, y sumará a uno de estos equipos:

Turquía

Rumania

Eslovaquia

Kosovo

En el Grupo F, con Países Bajos como cabeza de serie y acompañado por Japón y Túnez, el último cupo será ocupado por:

Ucrania

Suecia

Polonia

Albania

Bolivia y el sueño de volver al Mundial

Uno de los focos de atención en los repechajes internacionales está puesto en Bolivia, que busca clasificarse por cuarta vez en su historia a una Copa del Mundo.

El equipo deberá afrontar un recorrido exigente:

Primero enfrentará a Surinam en la semifinal

en la semifinal En caso de avanzar, jugará la final frente a Irak

Si logra imponerse en ambos encuentros, Bolivia integrará el Grupo I, junto a:

Francia

Senegal

Noruega

La última plaza y el Grupo K

El último cupo en disputa corresponde al Grupo K, donde ya están confirmados:

Portugal

Uzbekistán

Colombia

La clasificación se definirá en una doble instancia:

Nueva Caledonia vs. Jamaica

vs. El ganador enfrentará a República del Congo

El vencedor de esa final obtendrá el último pasaje al Mundial.

Agenda completa de los repechajes

Los partidos que definirán a los clasificados se jugarán en dos etapas: semifinales y finales.

Semifinales - Jueves 26 de marzo:

Turquía vs. Rumania en Estambul a las 14 (hora de Argentina)

Eslovaquia vs. Kosovo en Bratislava a las 16.45

Gales vs. Bosnia en Cardiff a las 16.45

Italia vs. Irlanda del Norte en Bérgamo a las 16.45

Ucrania vs. Suecia en Valencia a las 16.45

Polonia vs. Albania en Varsovia a las 16.45

República Checa vs. Irlanda en Praga a las 16.45

Dinamarca vs. Macedonia del Norte en Copenhague a las 16.45

Bolivia vs. Surinam en Monterrey a las 19

Semifinal - Viernes 27 de marzo:

Nueva Caledonia vs. Jamaica en Guadalajara a las 00

Finales - Martes 31 de marzo: